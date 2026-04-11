Cipolletti quiere bajar al escolta en La Visera

Por la cuarta fecha del Federal A, el Albinegro enfrentará en casa a Costa Brava. Tras el empate en Mendoza, Cipo está a un punto de los pampeanos.

El próximo domingo se completa la cuarta fecha del Federal A y Cipolletti recibe en su reducto a Costa Brava a partir de las 15:30. En casa y con su gente, el Albinegro buscará volver a sumar de a tres luego del valioso punto que consiguió en Mendoza. Por el lado de los pampeanos, quieren la primera victoria lejos de casa. La última jornada en condición de local solo sumaron un punto ante Juventud Unida Universitario de San Luis .

El encuentro en la Visera será dirigido por Jonathan Correa, un viejo conocido del Capataz. El cordobés contará con la asistencia de Danilo Viola y Rodrigo Moreno, mientras que Lautaro Carro completará la cuaterna arbitral.

Su último arbitraje en la calle O’Higgins fue en el empate 1 a 1 entre el Albinegro y Villa Mitre, el 8 de junio del 2025 por la fecha 13. Aquél encuentro terminó con la expulsión de Franco Agüero, arquero del conjunto bahiense, y por eso terminó Víctor Manchafico en el arco, que estuvo a centímetros de contenerle el penal del empate a Matías Páez.

De cara a este duelo, el Albinegro viene con el envión de haber hecho un buen partido en La Heras y espera doblegar la cantidad de público que hubo en el debut de local ante San Martín de Mendoza. “Hay que validar de local, trajimos el punto y el equipo es exigente. Sentimos que lo podíamos ganar, pero en otro momento traerse un empate era un puntazo. Tenemos que validarlo y dejar los tres puntos acá, eso sería más que importante”, dijo Nehuén García.

nehuen garcia 2

En cuanto nombres, Fabián Enríquez sabe que el goleador Nicolás Peralta está con algunas molestías y Gonzalo Lucero aún permanece lesionado, por lo que deberá esperarlo al menos una semana más. Esto obliga al técnico a realizar al menos una modificación en la zona de ataque, donde aparecen nombres como Sebástián Jeldres, Andrés Domínguez y Fernando Pettinerolli.

El Albinegro llega con cuatro puntos y cuarto en la tabla. Sumar de a tres le dará la chance de comenzar a sondear los primeros puestos de la zona. El puntero Juventud Unida tiene 5 y enfrentará al Deportivo Rincón en San Juan. El escolta, rival de Cipo, también tiene 5 unidades. “Verte arriba te motiva bastante, en el día a día laburas de otra forma. Tenes más confianza y el equipo se asienta mejor. Va a ser muy bueno sumar de a tres”, afirmó Nicolás Trejo.

Futbol Cipolletti Nicolás Trejo 1 Claudio Espinoza

Así llega Costa Brava al duelo contra Cipolletti

A este duelo, Costa Brava llega con una victoria en la apertura del torneo ante FADEP por 3 a 0 en La Pampa, un empate sin goles ante Argentino en Monte Maíz y un empate 1 a 1 ante el Juve en General Pico.

En el historial, aparece un enfrentamiento de la temporada pasada. En General Pico, empataron 1 a 1 el 24 de agosto en la sexta fecha de la Fase Campeonato, con goles de Juan Martín Amieva para Costa y Yaír Marín para Cipo.

El duelo de la cuarta fecha en la Visera tendrá la transmisión radial del Bunker Deportivo a través de FM Master y Radio Nacional LRA 43 Neuquén. A su vez LU19 tendrá los relatos mediante radio y se suma Canal 10 con las imágenes.