Cipo y una fuerte campaña para remodelar la cancha de básquet: cómo ayudar

En el comienzo de este 2026, la directiva de Cipo afronta una obra de infraestructura muy importante en la cancha de básquet , uno de los tantos escenarios icónicos que tiene la ciudad. En ese camino, desde la dirigencia buscaron financiamiento de diferentes formas y una de ellas es apelar a la colaboración de la gente.

Con transferencias en diferentes montos al alias CIPO.BASQUET la institución intenta afrontar los gastos que implican remodelar las paredes y el piso del lugar. Las sumas sugeridas son de $10.000, $50.000 y $80.000.

Según explicaron desde la dirigencia, se fue desmantelando el techo que se encontraba deteriorada, muchas estaban a punto de caerse. Fue el panorama que afrontó la dirigencia en la nueva gestión y esto empezó a significar un peligro para los chicos. Se redujo al mínimo la actividad de partidos y eventos en la cancha, muchas veces teniendo que jugar de visitante con el equipo de básquet por la peligrosidad que significaba.

cipo basquet obras

El "premio" para quienes colaboren

Los montos son a modo de sugerencia y apuntan a buscar reunir la mayor cantidad de dinero posible, teniendo en cuenta que la obra es multimillonaria.

La idea es hacer algo similar a lo que se hizo con la manga en el estadio de fútbol. Que cada persona que colabore quede grabada en las paredes del gimnasio, para agradecer la colaboración con nombre y apellido. La iniciativa busca que la comunidad que se involucre en la refacción de las paredes y el techo de la cancha tenga un reconocimiento.

La directiva, encabezada por el presidente Luca Mancini, activó la difusión de la fuerte campaña y esperan poder mejorar la cancha para el comienzo de las actividades entre febrero y marzo.