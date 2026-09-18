Cipo vs. Juventud Antoniana en vivo: noche decisiva por los cuartos

Desde las 21, el Albinegro juega en Salta y una victoria garantiza la clasificación; con empate o derrota dependerá del domingo.

Cipo se juega esta noche la clasificación a los cuartos de final por el primer ascenso del Federal A. Desde las 21, el Albinegro visitará a Juventud Antoniana en el estadio Fray Honorato Pistoia, en Salta, por la novena y última fecha de la Zona B de la Fase Campeonato. El equipo rionegrino depende de sí mismo: si gana, avanzará sin necesidad de mirar ningún otro resultado .

El conjunto dirigido por Fabián Enríquez llega con 12 puntos y ocupa uno de los cuatro puestos de clasificación después del importante triunfo 1-0 sobre Alvarado en La Visera. Además, ese resultado le permitió asegurar anticipadamente su participación en la Copa Argentina 2027 . En caso de empatar o perder esta noche, deberá esperar lo que ocurra el domingo en el resto de los partidos de la zona para conocer su suerte.

Para el encuentro decisivo, Cipolletti formará con Crespo; Trejo, González, Manchafico y García; Pérez; Almirón, Obregón y Lucero; Peralta y Acevedo . El Albinegro buscará resolver esta noche su clasificación y evitar llegar al domingo pendiente de resultados ajenos.

Por su parte, Juventud Antoniana saldrá con Nadal; Monti, Cari, Castilla y Vargas; Fernández, Vicedo, Iturrieta y Assennato; Bracamonte y Marchiori. El entrenador del conjunto salteño es Sergio Maza.

A los 18 minutos del primer tiempo, Andrés Almirón abrió el marcador para Cipolletti y puso el 1-0 ante Juventud Antoniana en Salta. Con este resultado parcial, el Albinegro está logrando la victoria que necesita para asegurar su clasificación a los cuartos de final del Federal A por el primer ascenso.

A los 40 minutos del primer tiempo, Nicolás Peralta amplió la ventaja de Cipolletti y marcó el 2-0 ante Juventud Antoniana. La jugada nació con un remate de Andrés Almirón, la pelota quedó viva tras el rebote y Peralta apareció para empujarla con una definición incómoda, pero efectiva.

Cómo ver Juventud Antoniana vs. Cipolletti

El partido comenzará a las 21 y tendrá transmisión en vivo a través de LPF Play, la plataforma digital de la AFA. Se puede acceder desde la aplicación para celulares y tablets, desde la web en computadora o mediante la aplicación disponible para Smart TV.

Quienes quieran seguirlo por radio podrán hacerlo a través de LU19 AM 690 y FM Master 105.5, que estarán presentes en Salta para transmitir el encuentro.