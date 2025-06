Cipo, de la emoción de los jugadores a la ilusión de los hinchas

El segundo tanto del Capataz fue una obra colectiva rubricada por un futbolista que llegó para ser titular, pero luego de perder el puesto integra el banco de suplentes e ingresa, a veces, en el complemento.

Metió su primer gol en Cipo y se emocionó

Gustavo Mbombaj le puso su sello al resultado cerrando una gran jugada del equipo y para él fue su primer tanto con esta camiseta.

"Una alegría enorme, un desahogo terrible, porque pasé una semana de mierda y esto es gracias al trabajo. Está más que claro que hay que estar bien para responder dentro del campo cuando te toque. De mi parte creo que lo estoy haciendo", le dijo el zurdo a Juan Pablo Andrez por LU19 en el campo de juego, donde se lo notó visiblemente emocionado.

El Chango Cravero tuvo que tomar decisiones y para la tercera fecha ingresó Nehuén García al lateral izquierdo. En este caso, Mbombaj ingresó en el mediocampo y cumplió el pedido del entrenador. "Todo futbolístico, obviamente. Me dijo que haga el sacrificio por la banda, que trate de cuidar el resultado y cuando me quede una ir para adelante. Le grité a Lucas (Mellado) cuando iba a patear, me dio la pelota de gol y lo pudimos meter", agregó.

En estos días, cerca de la semana en la que se abre el mercado de pases, ya se supo de la salida de Daniel "el Pampa" Gómez, que fue el primer capitán del equipo en el torneo y rápidamente perdió su lugar en el once.

cipo rawson germinal feldman.jpg Mbombaj abrazado a Mellado. Aquel día festejaron en Rawson, el domingo pasado en Otamendi. Fotos: gentileza Daniel Feldman, Diario Jornada

"El fútbol tiene estas cosas. Hay chicos que se tuvieron que ir. Nos meremos esto, todo el grupo. Ojalá que sigamos por este camino, tenemos que seguir trabajando y cuidando esto que logramos", destacó el autor del gol, quien además agradeció a toda su familia, a su papá, su señora y su hijo por el aguante en momentos en los que no le toca tener la continuidad que quería.

Por su parte, quien lo asistió se puso contento por él. "Nos pone muy feliz por Bomba, porque él la viene peleando. Es un jugador experimentado, le toca estar afuera y se entrena como los primeros siempre. Hoy le tocó, hizo un gol y nos pone contentos por él, porque vemos el esfuerzo que él hace", dijo Mellado.

La gente de Cipo está ilusionada con la forma de juego del equipo y los resultados. Así lo demuestra cada vez que hay partido en La Visera o hay que despedir al plantel antes de cada viaje. Lucas es uno de los que tiene ese sentido de pertenencia siempre importante en un grupo que tiene la responsabilidad de devolverle el cariño al público que los apoya: "Dejame mandarle un saludo a los hinchas. No se hace cuanto no clasificábamos tantas fechas antes. Lo tenemos merecido y estamos felices como ellos. Le mando un abrazo a todos los hinchas".