Cipo ganó jugando bien y se ilusiona con pelear arriba

Pero el marcador tardó en abrirse hasta los 42' de la etapa inicial. Y fue con un golazo de un jugador que disputó por primera vez un partido de titular, dejando en claro que tiene argumentos para ganarse un lugar. Matías Páez tomó la pelota desde la derecha hacia el medio y con un disparo potente al primer palo quebró la resistencia de Alan Báez.

Ya en el complemento, el trámite se hizo más parejo, pero el equipo de Cravero no necesitó de Facundo Crespo para sostener el resultado, como si ha pasado mucho en los últimos años.

De hecho estuvo más cerca del segundo que su rival del empate, pero le faltó la puntada final en un par de ocasiones.

Ambos entrenadores movieron piezas y los cambios le dieron resultado al Chango, porque fue Andrés Domínguez quien sentenció la historia cerca del cierre.

Un defensor falló en el rechazo en tres cuartos de cancha y el chaqueño se fue mano a mano con Báez. El delantero de Cipo dejó sentado al arquero y remató a la red para sentenciar la tarde.

Nehuén García en el lateral izquierdo, Agustín Stancato en el medio y el mencionado Ibarra fueron algunas de las figuras del encuentro.

El Albinegro ganó de nuevo y jugando bien, tuvo buen acompañamiento de la gente y es uno de los escoltas del puntero Olimpo.

SÍNTESIS

Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, jeremías Langa, Yair Marín, Nehuén García; Andrés Almirón, Agustín Stancato, Lucas Mellado, Matías Paez; Cristian Ibarra, Santiago Jara. DT: Daniel Cravero

Círculo: Alan Báez; Matías Presentado, Jano Martínez, Lisandro Ramírez y Agustín Velasco; Alan Galeano, Claudio Cevasco, Axel Villegas y Leandro Vella; Marcos Hermann e Imanol Iriberri. DT: Lucas Badino

Goles: PT, 42 Matías Páez (C). ST, 42 Andrés Domínguez (C).

Cambios: ST, al inicio, Daniel Gómez por Jara (C), F. López y L. Duarte por Galeano y Velasco (CD). 15 Andrés Domínguez por Páez (C),15 J. Vilchez por Villegas (CD), 22 J. Ibacoechea por Ramírez (CD), 30 N. Rosa por Hermann 36 (CD), y Luis Cabezas por Trejo (C), 39 E. Vallejos por Almirón (C).

Cancha: La Visera

Árbitro: Jonathan Correa