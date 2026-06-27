Cipo defiende la punta ante FADEP: minuto a minuto
Desde las 11:30, el albinegro visita al conjunto mendocino por una nueva fecha del Federal A.
Por la fecha 15 del Federal A, Cipo juega ante FADEP de Mendoza como visitante. El equipo rionegrino llegó a esta fecha como puntero de la zona 3 y busca mantenerse en ese lugar de privilegio.
SÍNTESIS
FADEP: Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nicolás Bazzana y Federico Pérez; Lucas Ramírez, Enzo Kalinski, Uriel Gizzi y Brian Zabaleta; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo
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Cipo: Facundo Cresp; Yago Piro, Víctor Manchafico, Juan Cruz Huichulef y Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero, Maxi López; Martín Peralta y Sebastián Jeldres. DT: Fabián Enríquez
Árbitro: José Díaz
Cancha: Fundación Amigos
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