El clima en Cipolletti

icon
Temp
56% Hum
Cintillo promocional
Deportes
LMCipolletti Cipo

Cipo defiende la punta ante FADEP: minuto a minuto

Desde las 11:30, el albinegro visita al conjunto mendocino por una nueva fecha del Federal A.

Cipolletti se enfrenta a FADEP en Mendoza.

Cipolletti se enfrenta a FADEP en Mendoza.

 Omar Novoa

Por la fecha 15 del Federal A, Cipo juega ante FADEP de Mendoza como visitante. El equipo rionegrino llegó a esta fecha como puntero de la zona 3 y busca mantenerse en ese lugar de privilegio.

SÍNTESIS

FADEP: Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nicolás Bazzana y Federico Pérez; Lucas Ramírez, Enzo Kalinski, Uriel Gizzi y Brian Zabaleta; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo

Te puede interesar...

Cipo: Facundo Cresp; Yago Piro, Víctor Manchafico, Juan Cruz Huichulef y Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero, Maxi López; Martín Peralta y Sebastián Jeldres. DT: Fabián Enríquez

Árbitro: José Díaz

Cancha: Fundación Amigos

Embed

Leé más

Noticias relacionadas

Lo más leído

Neuquén

Rojo

Policiales

Azul

Ciencia y Vida

Verde Oscuro

Mundo

Violeta