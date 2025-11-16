Así se juega la quinta fecha del Regional Amateur, que será clave para los zonales

Podrían darse más clasificados y eliminados en el penúltimo capítulo de la fase de grupos que se disputará este domingo.

El Regional Amateur no se detiene y este domingo llega la quinta y anteúltima fecha de la fase de grupos. La jornada será clave para determinar a nuevos clasificados a playoffs y otros quedarán lejos de esa instancia. Hasta el momento los de puntaje ideal que ya saben que seguirán en carrera son Alianza de Cutral Co y Atlético Regina.

En la zona 6 ya hay un eliminado y es Petrolero , que enfrentará a Independiente en Plaza Huincul. El duelo está pautado para las 17 con el arbitraje de Lucas Hernández, quien contará con la asistencia de Nicolás García y Oriana Lillo.

Tras la derrota ante Maronese , Petro quedó sin chances de clasificación. El que se juega mucho es el Rojo , que quiere quedarse con el primer lugar del grupo. Los dirigidos por Gustavo Coronel están segundos con 4 puntos, mientras que el Dino de Luis Piti Murúa es puntero 6 y definirán en la última jornada entre sí en La Chacra.

La zona 7 ya tiene al Gallo clasificado con cuatro victorias seguidas. Recibirá a Unión Alem Progresista en Cutral Có. Juan Carlos Velázquez pitará el inicio del duelo a las 17 y tendrá la asistencia de Javier Cuevas y Martín Villalobos.

El Mago viene de lograr su primera victoria ante San Patricio y, si bien está último en la tabla, una victoria puede dejarlo con chances hasta la última fecha. Los de Allen, además de buscar los tres puntos lejos de casa, deberán estar atentos al partido restante.

En San Patricio del Chañar, el anfitrión recibirá a Patagonia, también a las 17, y con el arbitraje de Leandro Gatica, que estará secundado por Lautaro Fonseca y Lautaro Sandoval. El local está tercero con 3 puntos y los de la capital segundos con 6. El duelo es clave para ambos ya que para el escolta existe la posibilidad de clasificarse, porque pasan los seis mejores segundos.

En el norte de Cipolletti, La Amistad será local de Argentinos del norte en lo que será un enfrentamiento entre el líder y uno de los escoltas, a las 17. Román Domínguez será el encargado de impartir justicia, con la asistencia de Aisha Leszinnsky y Jorge Guevara.

la amistad derrota norte La formación de La Amistad en Roca ante el Norte. Foto: gentileza Elio Gastón Díaz

El Celeste tiene 9 puntos y con una victoria le alcanza para clasificarse a la próxima ronda, mientras que el Carcelero tiene 7 al igual que el Deportivo Roca, luego del empate en el último clásico.

El Naranja, a su vez, espera por Pillmatún. La Academia ya está fuera de competencia en el último lugar y sin puntos. La presión la tiene el Depo que está tercero y necesita de una victoria para aspirar a meterse en la próxima ronda. En el Luis Maiolino Ezequiel Escobar fue el designado junto a Martín Romera y Paula Mella. El duelo también será a las 17

Atlético Regina, otro de los clasificados también con cuatro victorias seguidas, viaja a Luis Beltrán para enfrentar a la Asociación Española, por la zona 10. Los locales están últimos con un punto y eliminados. Ulises Jerónimo fue el elegido para este partido junto a Nelson Garrido y Adrián Agurto. El duelo iniciará a las 17:30.

Horarios de la fecha 5

ZONA 6

Petrolero – Independiente 17 hs

ZONA 7

Alianza de Cutral Có – Unión Alem Progresista 17 hs

San Patricio del Chañar – Patagonia 17 hs

ZONA 9

La Amistad – Argentinos del Norte 17 hs

Deportivo Roca – Academia Pillmatún 17 hs

ZONA 10

Asociación Española – Atlético Regina 17:30 hs

Huahuel Niyeo – Sportsman 16 hs