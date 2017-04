Denuncian que prohibieron a una médica amamantar en su trabajo

El caso ocurrió en noviembre del año pasado, cuando -según comentó la médica- amamantaba a su bebé de seis meses en el comedor del hospital y la directora, Mabel Rabiola, le llamó la atención. De este modo, la joven contó que tuvo que retirarse y terminar de dar el pecho en el estacionamiento de las ambulancias. En diálogo con LM Cipolletti, la profesional, quien pidió preservar su identidad, indicó que desde el primer momento que informó sobre su embarazo comenzó el hostigamiento.

“Me tomé la licencia correspondiente y me reintegré con mi beba de 6 meses. Mi marido me acercaba todos los días a la nena para darle el pecho durante las guardias, que son de 12 horas. La beba sufre de múltiples alergias, y uno de los efectos es a la proteína de leche de vaca, por lo que no puede tomar mamadera. Solamente tolera leche materna y era sumamente necesario amamantarla constantemente”, relató.

Agregó que cada vez que la amamantaba, la directora rondaba el lugar, incomodándola, y hasta sacándole fotos para luego anexar a los informes que presentaba. “Un día me pidió que me retire del comedor donde estaba amamantando y tuve que ir afuera, a una silla que hay en el estacionamiento de las ambulancias. Mi esposo me debía esperar en la plaza para evitar generar problemas”, recordó la profesional.

Mientras que después, según dijo, fue despedida del hospital en medio de una licencia psicológica, pero luego de intensos reclamos, debieron dar marcha atrás con la decisión. Pero cuando se reincorporó, habrían continuado las escenas persecutorias y de hostigamiento, hasta que en febrero tomó la decisión de renunciar.

Las notas elevadas, y a las que se les dio curso, describen una posible molestia a la presencia del marido de la mujer, al bebé, y a las situaciones que estaban previamente establecidas y permitidas. “Prohibirme amamantar a mi beba, y que le moleste que mi marido la traiga, viola mis derechos. Me sentí sola, desamparada, y decidí irme. No quise iniciar acciones legales porque no tenía ganas de ponerme al hombro un proceso jurídico que puede durar años”, concluyó.

En el hospital niegan el hecho

LM Cipolletti habló con el hospital de Fernández Oro, pero desde el área de Recursos Humanos informaron que la directora de la institución, Mabel Rabiola, se encuentra actualmente de vacaciones y que no iban a ofrecer mayores detalles de lo ocurrido. En ese sentido, aseguraron que la médica renunció a su trabajo por motivos personales y desmintieron que haya habido una persecución y que se le haya prohibido amamantar en el hospital.