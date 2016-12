Vecinos de Las Perlas denuncian que el municipio de Cipolletti volvió a instalar tres contenedores de basura en el acceso al barrio Río Sol provocando un foco infeccioso en el lugar. “Los contenedores rebalsan de basura que luego se dispersa por todo el lugar generando peligro para todos los vecinos. El viento arrastra los desechos, de todo tipo, hasta las casas. Es insalubre vivir así”, manifestó Roque Sardá, vecino del lugar.

Para repudiar la decisión municipal ayer los vecinos decidieron dar vuelta los contenedores y dejarlos boca abajo para que no puedan ser utilizados. “Acá lo que necesitamos es un servicio de recolección de residuos diarios, como hay en cualquier ciudad. No puede ser que Las Perlas siempre viva resignada con los servicios. No tenemos luz, no tenemos asfalto, no tenemos recolección de residuos, y encima nos general un foco infeccioso en la puerta de nuestras casas”, relató Sardá.

A través de diferentes notas se notificó al área de Servicios Públicos sobre la situación y esperan una pronta respuesta. Hasta tanto los contenedores continuarán boca abajo para evitar la acumulación de residuos.