Denuncian que la investigación por el intento de secuestro en la UNCo no tuvo avances

Ocurrió el martes 2 de mayo alrededor de los 8 cuando la estudiante de 21 años ingresaba a la Facultad de Ciencia de la Educación y Psicología en Cipolletti cuando dos personas la interceptaron del cuello e intentaron ingresarla a un auto por la fuerza. Ella gritó y se defendió como pudo, y una mujer fue clave para rescatarla.

En diálogo con LM Cipolletti, la madre de la joven dijo que nunca hubo un avance en la investigación. “Estudiaron las cámaras de seguridad de la zona, pero no pudieron identificar ni el auto ni a los autores. Tampoco nunca se contactó a la mujer que la ayudó. Notamos un desinterés en la causa, y mi hija sigue sin poder salir a la calle sola”, relató Candy.

La joven no pudo salir más a la calle sola, y dejó d

e cursar. Los docentes mantuvieron contacto a través de internet para que no pierda las cursadas. “Los docentes fueron los únicos que se portaron bien. Le enviaron todas las clases por mail para no perder la regularidad, y pudo rendir una materia acompañada. No fue más a cursar. A la calle sale acompañada, y está con tratamiento psicológico”, dijo la madre.

La madre desmintió que el intento de secuestro se tratara de un conflicto familiar, que era una de las hipótesis que manejó a Justicia en un primer momento. La estudiante aún lleva las marcas del violento hecho en su cuello y brazos.

