Una reconocida infectóloga cipoleña denunció que la obra social Ipross no está cumpliendo en tiempo y forma con la entrega de la medicación a pacientes con VIH . Dijo que por las negativas y la falta de respuesta, debe implementar cambios no recomendados en los tratamientos que ponen en riesgo la calidad de vida. Desde Ipross aseguran que hay demoras en la entrega debido al ingreso de los fármacos desde el exterior, vinculado a la parálisis mundial que provoca la pandemia, pero no suspensión ni corte en el suministro.

“Tenemos problemas particularmente con el Ipross, porque les dicen a mis pacientes que hay una medicación que no se fabrica más, y no es correcto. Además, otro de los medicamentos dicen que no los cubre. Son tratamientos muy específicos que no se pueden alterar porque provocan dificultades en la calidad de vida. Es grave”, indicó. Dijo que varios de sus pacientes debieron suspender los tratamientos, y que incluso otros debieron recurrir a la salud pública para recibir la medicación correcta. Ruiz indicó que las drogas faltantes son Raltegravir y Dolutegravir.

“Por todos estos problemas tenemos que hacer cambios en los tratamientos que provocan problemas en la salud. Muchos pacientes no toleran o son resistentes, y hay que cambiar. Es insostenible esta situación y estamos cansados que en esta obra social no ofrezcan ningún tipo de respuesta a los reclamos”, contó la médica.

Sumó que la obra social tampoco quiere cubrirles los test de resistencias, que son los que se usan para detectar la medicación más adecuada a cada paciente. “Ese estudio cuesta $17 mil”, explicó.

Desde la Defensoría del Pueblo informaron que se recibió la denuncia y se está dando trámite al expediente en la ciudad de Viedma

El presidente del Ipross Alejandro Marenco explicó a LM Cipolletti que la obra social no cortó ni suspendió tratamientos a pacientes con VIH, y admitió que hay retrasos en la entrega vinculado a las demoras que se provocan en la llegada de la mediación al país producto de la pandemia.

“Muchos años trabajé como referente de SIDA en el hospital de Viedma y conozco mucho del tema. Hay un solo retroviral que tiene problemas de ingreso al país y se fabricaba en China y en India. Por la pandemia, todos los medicamentos están teniendo dificultades de producción y de traslado, pero en la región detectamos y nos comunicamos con dos pacientes, uno de Cipolletti y uno de Roca, y coordinamos la resolución. Las demoras son de alrededor de 15 días”, remarcó Marenco.

El funcionario admitió que se trata de problemas de logística y que están resolviendo todo como pueden. “Tenemos 187 pacientes en toda la provincia, hacemos seguimiento personal de cada uno, y las únicas dificultades que tuvimos fueron estos dos casos. Lo mismo pasa con los medicamentos oncológicos, porque ninguno de estos fármacos se fabrican en el país. No entregar los medicamentos seria anticonstitucional, nunca permitiríamos que se niegue medicación a ningún afiliado”, aseguró.

Marenco adelantó que están próximos a incorporar un sistema digital de documentación y recibo de pedidos de medicación para terminar con el papel, y expresó que están en periodo de prueba. Dijo que la implementación se demoró por la cuarentena, y que creen que a fin de año podría estar funcionando. Esto agilizaría todos los trámites de pacientes con enfermedades crónicas. También vamos a implementa un turnero web para acudir a las delegaciones con horario de atención asegurado; todo esto agilizará la atención”, añadió.