Denuncia e indignación de escuelita cipoleña contra la Neuquén Cup

"Hoy me levanto esperando respuestas de Marcelo, de la Neuquén Cup, no me respondía, nada. Me llamó después del partido diciéndome que habíamos estado mal. Ahora, te pregunto Marcelo y a vos presidente de Atlético Neuquén, qué le enseñan a los chicos, ¿hacer trampa? Me entero que me dejás afuera y le das por ganado el partido a Atlético Neuquén 3 a 0 cuando hicieron trampa", preguntó con indignación.

"Los profes de Atlético se están cagando en el esfuerzo de los nenes, de los padres, de los profes. No es así. Enseñen sin trampa. Uno como escuelita de barrio les enseña valores, ustedes que son club, para qué están...", agregó enfurecido.

"Vale más una sede qué demostrar la clase de personas que son, deja mucho que desear Marcelo, el organizador, la gente de Atlético Neuquén, sede del torneo, los padres de Atlético que gritaban cualquier cosa. Espero que la gente me ayude a hacer viral esto, que no lucren más con los chicos. Y no es que estoy enojado por quedar afuera, es la actitud. Se burlan de los chicos. Así estamos. Marcelo, no pensé que eras así. Espero una respuesta y que el presidente de Atlético también de la cara. Si te duele que te gane una escuelita y después le hacés trampa, tendrás que seguir trabajando para mejorar, no hacer chanchadas", culminó lleno de bronca.

En el mismo tono, varias madres y padres de los chicos denunciaron lo ocurrido.