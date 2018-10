"No le debo nada a nadie y no tengo enemigos, no me explico por qué han hecho esto", confesó Osvaldo horas después de haber realizado la denuncia en la Unidad 32°. En estos momentos, los efectivos se encuentran realizando tareas de búsqueda para dar con los vándalos. Según trascendió, en el lugar no habría cámaras de seguridad que puedan aportar información contundente sobre lo sucedido.

Este no se trata de un caso aislado ya que hace al menos un año la localidad se vio amenazada por los "quemacoches", razón por la cual no descartan que hayan vuelto a sus andanzas.

