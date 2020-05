Del rugby al fútbol a través de los vivos en plena cuarentena

Por esa razón, el ex wing de Los Pumas reconoció que hasta llegó a crear por primera vez su cuenta, ya que no usa redes, o no usaba hasta ayer.

Tuvo éxito con su primer invitado, que llegó a provocarle 145 conectados promediando la charla. En la conversación, el ladero de Gonzalo Quesada en la franquicia profesional argentina del Súper Rugby relató sus inicios y ratificó los lazos que unen a los de Don Torcuato con los cipoleños desde hace décadas.

Para prenderse hoy

Los amantes del fútbol tienen para hoy una atractiva propuesta regional.

El "Taller de intercambio" conformado de la zona sigue sumando capítulos y para las 18:30 se esperan las presencias de Diego Landeiro, Domingo Perilli y Mauricio Serenelli.

Para prenderse, hay que conectarse en la cuenta de instagram @BrunoGorer o también por el vivo de Facebook.

18:30 de hoy, Landeiro, Perilli y Serenelli a puro fútbol

El Taller de intercambio de fútbol reune hoy a tres de los grandes protagonistas de cuerpos técnicos zonales de la última década en una charla para seguir en vivo por Instagrama o Facebook. Se pueden hacer preguntas.

