El arquero que creció en esta ciudad, era asintomático, tuvo que aislarse, pero se encontraba con buen estado de salud e incluso pudo entrenarse en su departamento de Buenos Aires.

El segundo hisopado se lo realizaron once días después del primero y volvió a indicar que todavía tenía COVID- 19. Pasó el tiempo, se curó del coronavirus, pero el virus le generó una miocarditis, por lo que tuvo que hacer reposo.

“Estoy terminando de recuperarme, faltan unos días más y ya está. Me tienen que terminar de hacer unos estudios y si dan bien ya puedo volver a entrenar”. “Lo pasé bien, no tuve síntomas fuertes, pero bueno, tuve que estar en reposo para terminar de curarme de la miocarditis, pero lo pude llevar bien”, dijo Ezequiel Centurión, arquero cipoleño en River

A un mes y medio de dar positivo, Centurión habló con LM Cipolletti y aseguró que en los próximos días le deben hacer una serie de estudios y si salen bien podrá sumarse al plantel de River que el jueves reinició su participación en la Copa Libertadores obteniendo un valioso empate frente a San Pablo en Brasil.

“Estoy terminando de recuperarme, faltan unos días más y ya está. Me tienen que terminar de hacer unos estudios y si dan bien ya puedo volver a entrenar. Tenía una miocarditis, que se me produjo por el virus”, explicó Centurión. “Pero ya estoy mejor, esperando que en estos días me vuelven a estudiar y si estoy mejor, ya vuelvo”, reiteró el cipoleño, con optimismo y con la amabilidad que lo caracteriza.

Al no poder realizar la pretemporada, Centurión no fue parte de la lista de buena fe de la Copa Libertadores, sin embargo, lo que importa en este momento es asegurarse de que su estado de salud sea optimo y progresivamente, retomar los entrenamientos.

“Del COVID-19 ya estoy recuperado, por suerte. Ahora estoy terminando de recuperarme de la miocarditis”, indicó Centurión.

El cipoleño aseguró que no padeció síntomas de consideración en su recuperación. “Lo pasé bien, no tuve síntomas fuertes, pero bueno, tuve que estar en reposo para terminar de curarme de la miocarditis, pero lo pude llevar bien”, cerró.