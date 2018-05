Definen nuevo juez por el caso de  policías acusados de vejaciones 

El proceso contra dos policías cipoleños condenados por provocarle la pérdida de un ojo a un menor todavía no está cerrado por varios recursos. Ante la recusación del juez Mario Altuna, todavía no hay una definición respecto de la sentencia que condenó a dos policías de la Subcomisaría 79, que le provocaron la pérdida de un ojo a un adolescente de 15 años durante un violento procedimiento en el barrio de las 1200 Viviendas. El proceso se trasladará a Viedma para definir la presentación impulsada por la parte querellante, luego se hará la audiencia de impugnación. El fallo del tribunal integrado por Guillermo Baquero Lazcano, Florencia Caruso y Laura Gonzá- lez Vitale todavía no está firme porque tanto la fiscalía como la querella y la defensa mostraron sus intenciones de recurrir lo resuelto.