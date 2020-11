Declaran tres días de duelo por la muerte del concejal Bellamore

Desde ese espacio, Bellamore desplegó una intensa actividad para desarrollar los proyectos de urbanización y generación de loteos sociales, en la regularizacion de asentamientos y la gestión de nuevas propuestas urbanísticas que tiendan a mejorar las condiciones de vida de sus vecinas y vecinos, informaron desde el Ejecutivo local.

Arquitecto de profesión, cipoleño por adopción y compromiso, Bellamore se radicó en esta ciudad hace 10 años y rápidamente se fue ganando un lugar en la sociedad.

"El concejal se sumó a las filas de Juntos Somos Río Negro con verdadera vocación de servicio y espíritu transformador", destacaron fuentes oficiales del Municipio. El intendente Claudio Di Tella suspendió actividades programadas y expresó sus condolencias por esta lamentable pérdida.

El deceso de Bellamore se produjo de forma repentina esta mañana, mientras el edil caminaba por la senda aeróbica de la calle Vélez Sarsfield, lindante a las vías del ferrocarril. En esas circunstancias, sufrió un paro cardíaco y murió en la vía pública, pese a las tareas de reanimación que ejerció el personal de salud para salvarle la vida.

Su muerte caló hondo en los corazones de todos los que lo conocieron. Puertas adentro del Concejo Deliberante no salían de la conmoción y evaluaban cómo seguir en adelante, sin su presencia. En principio, parecía claro que no iban a sesionar hasta tanto no resuelvan la situación de un cargo acéfalo por fallecimiento de uno de sus integrantes.

Esta tarde, a las 16, velan su cuerpo en Ocaso, donde está previsto que solo ingrese su familia.