Deciden el futuro del médico que se negó a realizar un aborto

Rodríguez Lastra se negó a practicarle un aborto a una chica embarazada de 22 semanas y media. El médico aseguró que la decisión la tomó por el estado avanzado de la gestación, situación que lo motivó a “salvar las dos vidas”. Pero se lo acusa de no haber cumplido con la ley de aborto no punible que rige en Río Negro. No sólo eso, sino que además la mujer llegó al hospital de Cipolletti con un aborto ya en curso y el médico la medicó para revertirle el cuadro y obligarla a continuar con el embarazo, que había sido producto de una violación.

La joven gestante quedó internada y fue vigilada de cerca hasta que nació su hijo, quien no estuvo prácticamente ni un instante con ella ya que se lo llevaron y ese mismo día lo dieron en adopción.

Colegas del imputado y agrupaciones religiosas convocaron a una concentración para hoy, a las 10, frente a los tribunales. El objetivo es acompañar al médico, quien -aseguran- “está siendo perseguido políticamente”.