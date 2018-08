Debate político por la reforma de la Carta Orgánica

Partidos como la UCR, el Justicialismo y el Socialismo ya han empezado a trazar los principales lineamientos, y para algunos dirigentes la fecha para la convención constituyente debería ser el año próximo, porque se pueden aprovechar algunas de las varias fechas de elecciones para hacer la convocatoria.

Para otros, habría que esperar hasta 2020 para que el debate no se contamine con las pujas políticas electorales más generales y para que los partidos más chicos no corran riesgos de ser invisibilizados por las fuerzas mayoritarias.

El intendente Aníbal Tortoriello ha dicho en el pasado que la reforma podría ser en 2019, pero no ha esbozado aprontes hasta ahora.

En lo concerniente a los puntos a reformar, hay coincidencias en cuanto a eliminar la posibilidad de que los ediles puedan ser a la vez funcionarios del Ejecutivo, la necesidad de que la Contraloría Municipal se elija por separado y no en la misma boleta que otros cargos y la eliminación de algunos organismos de la COM que no han sido puestos en funcionamiento.

17 años cumplirá en septiembre la actual Carta Orgánica.

El texto fue aprobado por la convención constituyente el 15 de septiembre de 2001. Muchas disposiciones no han colmado las expectativas que abrieron en su momento.