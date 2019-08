De local, Cipo se engancha

Desde el pizarrón se asumirán mayores riesgos en busca del protagonista jugando en casa y explotar al máximo las bandas cuando toque salir lejos del sintético de La Visera.

Brian Visser es el nombre de ajuste en ese movimiento de fichas y la otra alternativa es Matías Sarraute, un conocido por el DT del paso de ambos por Independiente de Neuquén.

Mañana arribará a la ciudad el flamante refuerzo Pablo Ostapkiewicz. Si supera la revisión médica, será la 12ª cara nueva de este mercado en el Albinegro, que a dos semanas del arranque sí comenzará a despedirse de las negociaciones.

La dirigencia local quiso que el zurdo primero cumpla los exámenes para tener certezas de que la lesión en el talón de Aquiles es un tema superado por el bonaerense que se mantuvo haciendo la pretemporada en Lanús hasta recibir este llamado desde el Alto Valle de Río Negro, después de su temporada en el Deportivo Roca.

Ya cuenta el cuerpo técnico con variantes en todas las líneas y el esfuerzo económico ha sido más que importante después de algunas dudas en el comienzo del armado del presupuesto.

Ostapkiewicz viene de dejar atrás un lesión importante y no firmará hasta superar la revisión médica.

A casa

Ayer, el plantel cerró una nueva semana de pretemporada y hoy dispondrá del segundo domingo libre en el tramo final de la preparación.

La vuelta a los entrenamientos está prevista para mañana a las 8:30 en el estadio. Ya son días intensos en cuanto a la búsqueda de velocidad y precisión con la pelota, dejando atrás la parte de mayor carga física que tuvo al parque Rosauer como escenario.

Como se anticipó, no están previstos amistosos con otros equipos, pero sí habrá un par de prácticas formales de fútbol internas para seguir encontrando la mejor forma colectiva y comenzar con el pie derecho ante Ferro de Pico.

Hoy, el cuerpo técnico del Federal estará observando el arranque de la Liga Confluencia. El plantel local incluye a varios juveniles que han venido trabajando desde el 15 de julio y serán utilizados por Germán Alecha, como por ejemplo Valentín Coria, entre otros.

La decisión del club en relación con el certamen doméstico sigue siendo la de afrontarlo con nombres jóvenes para que ganen rodaje. Nicolás Iachetti es otro de los promovidos al plantel superior que se afianzará en el equipo principal liguista como delantero.

Sastre y Gómez, representantes

El Federal A tiene a sus representantes en la mesa grande de la AFA, pero por decisión de los mismos clubes no se realizaron modificaciones. Gustavo Sastre, titular del Deportivo Madryn, y Héctor Gómez, presidente de Chaco For Ever, serán la voz y el voto de la categoría. Resta conocerse todavía cuál será el aporte mensual que los participantes recibirán desde la entidad que regula el certamen. Aunque se sabe que la suma se incrementará en comparación al último año, no hay certezas del número final, que siempre es inferior a lo que se reparte la B Metropolitana por la presencia de la televisión.