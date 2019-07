"Darthés está muerto en vida", aseguró Fernando Burlando

“Es lógico lo que le pasa, es muy difícil estar en equilibrio psíquico y emocional y sobrellevar una situación de estas características”, aseguró el letrado, y afirmó que Darthés está "muerto en vida".

Consultado sobre la situación legal del actor en Argentina y los rumores de una posible acción legal contra Romina Gaetani, quien reveló que, cuando trabajó con Darthés en Soy Gitano, no tuvo una buena experiencia con él, Burlando dijo: “Romina Gaetani no está en la lista. Estamos evaluando todo, no estamos para desparramar demandas", aclaró. Y ratificó las denuncias por “daños y perjuicios” por parte del actor contra Natalia Juncos y Anita Coacci, aunque dijo que "con Calu Rivero estamos viendo si continuamos o no continuamos”.