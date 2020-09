Damián Jara: "Nuestra ilusión es el partido de la Copa"

Por lo pronto, el marcador central ya recibió la comunicación de la dirigencia la semana pasada. El deseo de los cipoleños es volver en los primeros días de octubre con la parte de nutrición y mediciones físicas individuales. Pero todo está por verse.

“Por la campaña mediocre que hicimos, no podemos ilusionarnos mucho con lo del Federal A. Yo creo que lo único que nos quedaría como posible en el año es el partido por Copa Argentina (versus Colón)”, resumió el cipoleño.

Cuando volvió al pago desde Chaco (For Ever), dejó en claro que lo hacía por una elección familiar y es lo mismo que sostienen en el tiempo. “Mi representante siempre está preguntando, pero yo tengo decidido continuar acá. De esta dirigencia no podemos decir nada, porque nos han cumplido siempre”, amplió.

Ya como uno de los referentes de lo que vendrá, Jara no duda al afirmar que en el oscuro panorama hay cosas para rescatar. “El valor de cumplir, para el próximo mercado de pases va a ser muy valioso para el club, lo mismo que lo de La Visera, lo que se está haciendo en el predio, hay cosas buenas para resaltar”, amplió.

Rutinario

Desde lo personal, todos los jugadores se las han ingeniado para no perder condición física y el defensor no fue la excepción. “Armé mis rutinas de lunes a viernes y cuando estuvo mi hermano (Marcos arquero) sumábamos los sábados de bici por la barda”, relató su planificación.

Sin técnico, jura no tener novedades respecto a quien será el nuevo conductor del equipo y lo entiende. “Si no se sabe ni quiénes van a jugar, sería una locura que confirmen técnico. Seguro los dirigentes tendrán líneas y conversaciones avanzadas, pero todavía hay mucha incertidumbre”, explicó.

De lo que está seguro es que la vuelta ya será sobre césped natural. “Lo de la cancha es hermoso. La verdad es que uno imagina el día que se vuelva a jugar con césped en La Visera. Sería espectacular acompañarlo con una gran campaña”, se ilusionó el futbolista local hacia el 2021.

-> De entrenador y cocinero

Como el resto de sus compañeros del ascenso, Damián Jara también incursionó en diferentes rubros laborales para subsistir en pandemia.

El jugador mantuvo sus entrenamientos individuales con mayores y hace poco se lanzó como cocinero y vende sorrentinos por pedido junto a un amigo.