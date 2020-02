Cuestionan "las marchas y las contramarchas" del Municipio

Así, Pierucci se mostró "sorprendido" de que el titular del Ejecutivo cipoleño "haya hablado en un primer momento de que había superávit y de que las cuentas estaban muy bien" y, luego, "haya salido a decir que el superávit no sería tal y que había obligaciones que cumplir". Enfatizó que "todo esto llama la atención y nos lleva a preguntarnos por cómo está realmente el Municipio en la actualidad".

Manifestó que tampoco ayuda a la comprensión del camino que transita y transitará el Municipio lo que ocurre con las tomas y con la necesidad de tierras para viviendas para los que menos tienen. Expresó que al arrancar la gestión parecía que se iba a avanzar rápido en la regularización definitiva y en la provisión de servicios para los asentamientos, pero ahora el panorama luce menos auspicioso y esperanzador. Como que no se "termina de definir" la política real en la materia.

A su juicio, al existir desde la anterior administración una ordenanza que declara urbanizables más de 500 hectáreas en la zona norte, no se debería demorar más la regularización de las cinco tomas en expropiación ubicadas allí, y dar pasos para la mejora y normalización de sus servicios básicos. Al mismo tiempo, consideró que el Ejecutivo "no puede olvidarse del conjunto de tomas que hay en la ciudad y debe iniciar ya el camino de la urbanización". Recordó que en Cipolletti son 39 los asentamientos irregulares y su atención no puede demorarse más.

Más obras y más servicios públicos

Al concejal Horacio Pierucci del Frente de Todos tampoco le ha gustado que el gobierno municipal haya pasado para el segundo semestre la realización de nuevas obras de pavimento. Lo hizo público hace unos días y ayer lo volvió a reiterar. Para él, no está mal que el intendente Claudio Di Tella quiera darle prioridad en el año a lo social, a lo deportivo y a lo cultural, pero bien se pueden desplegar más esfuerzos en materia de obras y servicios para el Municipio, enfatizó.

