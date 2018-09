Cuestionan el "silencio" del Ejecutivo local

La concejal del Frente Grande-FpV manifestó que todo el tiempo recibe quejas de habitantes de la ciudad, sobre todo de condición muy humilde, que han solicitado una audiencia con el intendente Aníbal Tortoriello y otros funcionarios pero o que no han tenido respuesta y que sí la han tenido pero finalmente no los han convocado.

“Es indispensable que se atienda a tanta gente que tiene problemas”, enfatizó y dijo que, por ejemplo, hay vecinos de los barrios Anai Mapu y Antártida Argentina que le han transmitido que no pueden pagar sus servicios y que están pasando estrecheces y a los que el gobierno local ni siquiera les ha abierto las puertas.

“Hay personas que, como no los reciben en el Ejecutivo, me pasan a ver a mi oficina y otras que me paran en la calle para que trate de ayudarlas”, manifestó.

Pero la actual gestión, por su alineamiento político con el gobierno nacional, tampoco está posicionándose ante los reclamos contra el ajuste y los recortes nacionales que afectan a la Patagonia y ante planteos de la comunidad educativa, tanto de la escuela pública como de la universidad.

Como ella ya ha acompañado las demandas de diversos sectores en lucha, considera que por lo menos debieran pronunciarse públicamente sus colegas del bloque de la mayoría oficialista, para que la sociedad sepa qué piensan de los problemas actuales.