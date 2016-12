Desde mediados de año, aumentó en forma considerable la demanda de ayuda social al Municipio, principalmente en materia de alimentos, medicamentos y también en prestaciones como lentes y ópticas. El cuadro general en muchos sectores populares es de empeoramiento, pero se considera que todavía no está planteada una situación crítica.

Sin embargo, ante el panorama planteado y en previsión de que diciembre no se convierta, como ha ocurrido en otros años, en un mes caliente en materia de reclamos, las autoridades de la comuna extremarán la atención a todas aquellas familias que requieran de algún tipo de asistencia inmediata.

El fenómeno del deterioro socioeconómico en los estratos más humildes ya se venía constatando en distintos indicadores, el más notable de ellos el aumento en el número de familias que buscan una fuente de nutrición en los comedores populares. Otro dato de referencia, más indirecto, es el alto número de comercios cerrados por la merma en el consumo.

Ayer, el titular de Desarrollo Social y Familia, Horacio Pierucci, manifestó que “en los últimos seis meses han crecido los pedidos” de ayuda por necesidades insatisfechas de la población, ante lo cual el Municipio ha redoblado sus esfuerzos para responder en forma debida a los requerimientos.

El funcionario reconoció que la profundización de las dificultades que enfrentan muchas familias se puede apreciar también en la creciente asistencia alimentaria que están brindando los comedores barriales de distintas organizaciones sociales.

Indicó que hasta ahora la comuna viene afrontando las mayores exigencias con recursos propios y dijo que no tiene referencias de que Provincia o Nación puedan incrementar la ayuda social durante diciembre. Con el Estado rionegrino, en particular, Pierucci mantiene asiduos continuos contactos por las problemáticas de su cartera, pero de las particularidades históricas de diciembre no se ha hablado.

De todos modos, afirmó que su cartera aumentará aún más sus trabajos de asistencia y estará pendiente de que cada pedido de colaboración en alimentos y otros rubros tenga la respuesta adecuada. Con ello, se buscará garantizar la paz social.