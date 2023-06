Crecidas, abejas muertas y colmenas destruidas: pérdidas millonarias

“Tenía 120 colmenas, fui el domingo pasado y había empezado a crecer el río. Recorrí dos lotes y no había problemas, el martes fui de vuelta porque había material para limpiar, me quise meter y ya no podía acceder. Lotes con alfalfa estaban bajo agua y sé que ya perdí todo porque la abeja si se queda adentro se muere… no pudimos hacer nada y ahora tengo que esperar a que esto baje para recorrer”, lamentó Cruz. El panorama es desolador y, junto a otros productores, evaluarán los perjuicios en los próximos días.