La incorporación de ocho colectivos a la flota de Pehuenche, ninguno de ellos inclusivo, cosechó ayer duros cuestionamientos. El coordinador del Consejo Local de Discapacidad, Víctor Aubert, consideró: “Estamos a años luz de considerar a un discapacitado con igualdad de derechos,” y sostuvo que el problema radica en que el Municipio “no le puso los puntos a la empresa”.

Solicitó una reunión con el secretario municipal de Transporte, Diego Rebossio, para ver qué se puede hacer, y recordó que hay una ordenanza en vigencia que dice que todas las unidades de transporte público de pasajeros tienen que ser accesibles. “Esperemos llegar a buen puerto”, expresó.

“El Municipio no le puso los puntos a la empresa, ahí radica el problema”. Víctor Aubert Coordinador del Consejo de Discapacidad

En diálogo con LM Cipolletti, el funcionario municipal reconoció que el reclamo es válido y hasta se expresó a favor de que todas las unidades sean accesibles. Sin embargo, al mismo tiempo advirtió que la prórroga concedida a la firma se realizó sobre la base de un contrato original que no establece la accesibilidad para la totalidad de las unidades, aunque la ordenanza de discapacidad, aprobada en la última sesión del año pasado, generaliza esa condición.

“Es un problema legal el que tenemos: se cumple con el contrato pero no con la ordenanza, la que fue aprobada entre gallos y medianoches, sin advertir que la misma no se corresponde con otras cuestiones”, apuntó el secretario de Transporte. Desde el Municipio aseguran que actualmente hay cuatro unidades accesibles en funcionamiento.

Rebossio no le dejó pasar a la ex concejal Valeria Fernández, otra de las voces disidentes, que el lunes asistiera al acto protocolar para recriminarles la falta de accesibilidad de las unidades, en lugar de sumar a la discusión trabajando. “Su reclamo es válido, pero no me parece que haga prensa con este tema. Es lastimoso”, sostuvo el funcionario.

“Es un problema legal: se cumple con el contrato pero no con la ordenanza, la que fue aprobada entre gallos y medianoches, sin advertir que la misma no se corresponde con otras cuestiones”. Diego Rebossio Secretario municipal de Transporte

Por su parte, el concejal Miguel Aninao también se expresó algo molesto, cuando en diálogo con LM Cipolletti confesó que espera que Pehuenche responda a lo solicitado oportunamente con unidades accesibles y otras mejoras.

“El contrato original no lo establecía, pero esto no quiere decir que debe ser estático y ni se puedan hacer mejoras. Hay que apuntar a la accesibilidad, a mejorar la frecuencia y los recorridos y otras cuestiones”, afirmó el edil.

Por eso, consideró que la incorporación de estas unidades es una “mejora mínima” y, aunque siempre hay que ver la parte del vaso medio lleno, se adelantó diciendo: “Necesitamos mucho más para hablar de otra tarifa”.

Desde el Consejo de la Discapacidad, señalaron que las unidades que se presentaron el lunes tienen su primer escalón a una altura tal que puede generar inconvenientes para una mujer embarazada y un anciano.

“El contrato original no lo establecía, pero esto no quiere decir que debe ser estático y ni se puedan hacer mejoras”. Miguel Aninao Concejal Cipoleño