Crece la bronca chacarera con Nación y Provincia

La Cámara de Productores de Cipolletti presentó una queja formal ante las autoridades provinciales acerca del encuentro entre el gobernador Alberto Weretilneck y el presidente Mauricio Macri. Manifestaron que el proyecto presentado por Río Negro a Nación no mejorará la situación de los chacareros.

Francisco Bezich, presidente de la cámara local, pidió al gobernador que abra el diálogo: “Si al gobierno provincial le interesan los productores, debe convocarlos para que le manifiesten cuáles serían las posibles soluciones”.

“Crecí en la chacra y sigo ahí, aunque también soy abogado y político. Por eso me da mucha pena la situación que atraviesa la fruticultura”, declaró Bezich, mientras que le aconsejó a Weretilneck que si no quiere quedar en la historia como el gobierno en el que desaparecieron más productores, los cite para plantear entre todos una solución. Y en ese sentido, recordó que en los últimos cuatro años se desapareció el 50% de los chacareros.

El jueves de la semana pasada, Macri y el gobernador se reunieron para discutir el difícil momento que atraviesa la fruticultura rionegrina. Afirmaron que se necesita un cambio estructural histórico apoyado en la implementación de la innovación tecnológica tanto en la chacra como en el empaque. “Esa incorporación es la necesaria para estar en la misma línea que países como Chile, Sudáfrica y Nueva Zelanda, los que se han quedado con mercados que fueron tradicionalmente de la fruta de Río Negro”, apuntaron desde el ejecutivo provincial.

Sin embargo, los chacareros de la zona no creen que esta sea la solución. “La tecnología es importante, pero el productor no la puede aplicar en una actividad que no le es rentable”, argumentó Bezich. Y señaló que, por el contrario, “aumentará la desaparición de las producción local por la imposibilidad de competir con las grandes empresas”. El ex legislador expresó que el gobierno se equivoca porque “sin productores no hay fruticultura por ser una actividad artesanal que requiere el cuidado diario del productor”.

El chacarero también denunció que el proyecto está mal planteado desde sus bases: “Parte de un diagnóstico carente de la realidad. El Gobierno inicia que en la actividad frutícola todos pierden, cuando en realidad, hasta hoy, el único que pierde es el productor por ser la variable de ajuste que financia todo el proceso”. Pero advirtió que si los chacareros siguen desapareciendo sí perderán todos, ya que se esfumará la principal economía de la provincia, la que más mano de obra absorbe.

Por otro lado, Bezich ratificó que la principal causa por la que en el país se produce más caro que en otros es por la carga impositiva, sobre todo por las contribuciones patronales sobre el salario. “En Argentina es del 32%, en Sudáfrica el 2%, en Nueva Zelanda del 0%, en Australia del 5% y en Chile del 2,5%”, ejemplificó.

Por último, el cipoleño sostuvo que el productor y las empresas son necesarios en la actividad frutícola, “cumpliendo cada uno con su rol”, por lo que sería propicio que el Estado arbitre entre ambos “en una especie de paritaria”.

