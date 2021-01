Cortes de agua y luz en Oro y la zona este de Cipolletti

No puede estar ausente en esta época. La falta de agua , la caída en la presión general en la red domiciliciara y los problemas con el suministro eléctrico suelen marcar la tónica en los veranos, en unos más que otros. Así, una situación muy complicada se vivió en la localidad de Fernández Oro, donde un corte eléctrico, dejó sin luz y sin agua potable a pobladores de varias barriadas.

La entidad agregó que la noche del sábado “afortunadamente se restableció el servicio, pero los problemas en el suministro son constantes” y han sido motivo de reclamos en la empresa Edersa y en el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (Epre).

En los últimos días, ante la ola de calor que azotó el Valle, el consumo de energía aumentó en promedio un 30% lo que puso en jaque al sistema.

Poca presión de agua

A todo esto, Cipolletti no se ha salvado de los problemas con la presión del agua, y más en estos días de temperaturas muy elevadas. Así en el barrio CGT y otros ubicados al este de Circunvalación Presidente Perón se viene sufriendo el problema desde hace varias jornadas. Se trata, en particular, de los pobladores que no cuentan con una bomba para llenar cisternas complementarias de los tanques

Los vecinos de la zona han lamentado que personas de edad avanzada tengan que acarrear agua en baldes casi todo el día de la canilla que existe en el patiecito que da a la calle de las viviendas, la cual, además, lanza un chorrito muy débil.