Construcción con adobe: expectativas por su reglamentación

La ordenanza 449 fue promulgada y publicada el año pasado por el Ejecutivo cipoleño en el Boletín Oficial y tiene plena vigencia. No obstante, según interesados directos en su implementación, no tendría todavía la reglamentación necesaria, la que permitiría evitar algunos obstáculos que habría para la utilización del adobe en la construcción de viviendas.

Esperaban que el reglamento estuviera disponible el año pasado o más tardar en enero o febrero, pero afirman que ésta no sería la situación. En la comuna, lo que se sostiene es que si bien la reglamentación resulta, por supuesto, importante no existen en la ciudad normas que impidan el uso de la tierra cruda para estos fines. Esto data de años atrás, cuando se modificó el Código de Edificación y por eso se atienden las presentaciones de particulares que optan por este tipo de material y las técnicas que involucra. Solo se pide que los papeles estén firmados por un profesional.

No ven las cosas tan simples los interesados, que optan por el anonimato al dar a conocer su versión. Según ellos, las presentaciones se pueden hacer pero no llegan a su término porque se exigiría la habilitación de los Bomberos, ya que éstos no querrían intervenir en esta clase trámites. Sostienen que esto ya lo habría comprobado, pero no se brindó más información al respecto.

Para evitar cualquier malentendido, agregan que la reglamentación de la ordenanza sería el mejor camino, además de la difusión de sus términos y contenidos. Y recuerdan que la reglamentación tenía un plazo de 90 días para su concreción.