En consecuencia, la acción desplegada por integrantes del sindicato de empleados de comercio dio lugar a un replanteo por parte de las autoridades de la firma, quienes por estas horas evalúan tomar acciones legales en el fuero penal contra las personas físicas, y también el gremio. Consideran que el escrache es un “apriete sindical”.

Según Kreplak, la medida no será tolerada por la empresa, ya que es “injustificada, ilegítima y no corresponde”.

En diálogo con LM Cipolletti, Kreplak comentó que el mes pasado despidieron a un trabajador del área de logística -y no tres como refiere el secretario adjunto del gremio, Juan Morrison- que acumulaba muchas faltas y estaba buscando el despido.

“El conflicto no es sindical, no es colectivo, ni responde a una política de ajuste. A los empleados se les está pagando correctamente, estamos al día con las cargas sociales y mantenemos un diálogo permanente con el sindicato. Por lo tanto, no hay reclamo que sea consecuente con esta acción injustificada”, sostuvo el gerente de Blancoamor.

En cuanto al despido con causa que admitió haber ejecutado el mes pasado, dijo que existen fundamentos para avanzar en ese sentido.

