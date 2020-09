Concejales apuntaron a la Justicia por la toma de Labraña

“Dichos hechos violentos vulneran la propiedad privada consagrada constitucionalmente y constituyen actos delictivos que la justicia debe investigar y hacer cesar, con la reinstalación del derecho vulnerado. No son hechos aislados, ya que después repercuten en toda la comunidad, que ante una falta de planificación urbana organizada por el Estado sino por la fuerza, bajo coacción y permitida por la justicia (que nada hace), tiene que asumir los costos, bajo cualquier excusa, de la exigencia de urbanización, servicios, asistencia social, en perjuicio de todos y cada uno de sus habitantes”, indicaron.

En el documento destacaron que en los últimos años se inició y se está llevando adelante, como parte de una política habitacional, grandes procesos de expropiación y posterior regularización de las mayorías de las tomas existentes con el fin de salvaguardar los derechos de sus particulares, cuya propiedad había sido usurpada, y brindar una solución dentro de un marco de legalidad a las familias asentadas, pagando por las fracciones ocupadas de acuerdo a su capacidad y con el límite de sus necesidades habitaciones y con un gran costo para el Estado.

“Por ello es necesario que la Justicia devuelva a los ciudadanos de Cipolletti la seguridad de sus vidas, sus propiedades y la confianza en la ley y el Estado de Derecho. Por eso decimos basta de tomas en la ciudad”, remarcaron.

“La falta de políticas públicas habitacionales, que en Cipolletti no faltan, no puede ser buscada como excusa para la violación de la ley, en perjuicio de los particulares y del Estado y para la convalidación de hechos delictivos. No es este un problema habitacional que la política tiene que solucionar, esto es lisa y llanamente un delito, de ribetes graves e inéditos, atento que en la última toma hay tres familias que la habitan de hace más de 30 años el lugar incluyendo a los propietarios del predio. En Cipolletti No queremos más tomas y exigimos una inmediata acción asegurando la contención, protección e integridad de las familias que allí habitan desde hace años. Exhortamos a la justicia a realizar la restauración del Estado de Derecho vulnerado y devolver a sus ciudadanos la confianza en la ley y en la justicia que hoy parece más una utopía que una realidad”, solicitaron los concejales.