Al parecer, las inscripciones se iban a cerrar el jueves 30 de mayo pero, según Sitramuci, el plazo en realidad se extendía hasta el día después. Así las cosas, el viernes 31, el titular de la organización, Omar Meza, junto con tres contratados y dos contratadas se apersonó en la Municipalidad para garantizarles la inclusión en el proceso de blanqueo de personal. Iban acompañados por un escribano conocido en el medio, lo que causó cierto revuelo y sorpresa entre los funcionarios que los atendieron.

El hecho es que en Recursos Humanos tuvieron que tomarles los datos a quienes, hasta ese momento, no habían sido tenidos en consideración. De no haberlo hecho, la negativa hubiera quedado consignada documentalmente por el profesional actuante.

Meza manifestó que ahora Recursos Humanos y la Junta de Calificaciones y Concursos tendrá que llamar a concursar a los empleados, lo que hasta ayer no se había concretado. Si definitivamente no lo hace, el sindicato contará con elementos sólidos para recurrir a otras vías administrativas y también legales. Son alrededor de un centenar los contratados que se prevé concursarán en julio. Para la organización gremial, tendrían que ser muchos más, ya que no es culpa de los trabajadores que el blanqueo no se realizará en 2017. Por eso, está solicitando que se incluya también a los que cumplieron diez años de antigüedad en 2018 y los que lo hacen durante 2019.

Además, Sitramuci ha pedido que se den garantías a la casi media docena de contratados que no saben leer ni escribir, de que podrán efectuar el concurso. Afirman que saben hacer su trabajo y que dejarlos afuera sería un acto discriminatorio.

Reclamos contra el ninguneo

Sin voz en el Deliberante

En Sitramuci están muy enojados porque el Concejo Deliberante no los ha convocado para discutir el proyecto oficial de retiros voluntarios. Omar Meza criticó la situación y ratificó que su gremio no respalda esa iniciativa.

Disyuntiva del destino

El oficialismo sigue distanciado del sindicato más abiertamente opositor. Las elecciones municipales que se vienen ratificarán al actual jefe comunal o lo reemplazarán por otro. Lo que ocurra repercutirá en la política gremial.

