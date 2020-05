Con horarios y días limitados, reabren comercios varios en la ciudad a partir de hoy

Pero la reapertura de estos locales no será igual que antes de la cuarentena, sino que será con horarios reducidos y solo tres días a la semana. El Municipio decidió que estos negocios puedan abrir sus puertas los lunes, miércoles y viernes, de 15 a 19.

Cipolletti fue contemplada por el gobierno provincial para la nueva flexibilización de la cuarentena, teniendo en cuenta el achatamiento de la curva de contagios que se registró en la ciudad durante las últimas dos semanas. Sin embargo, se trata de una prueba. Si los resultados no son buenos, se podrá dar un paso atrás y volver a cerrar los comercios de manera total. El propio intendente aseguró que la evolución de la medida estará supeditada a cómo evolucione la pandemia de coronavirus. Di Tella expresó que la flexibilización resulta posible a partir de los resultados favorables que tuvieron las medidas restrictivas de los últimos 12 días, con la disminución de la cantidad de casos positivos. Pero si los contagios se disparan -advirtió- se dará marcha atrás.

Normas sanitarias

Otra de las novedades a partir de hoy es que no habrá restricciones por número de documento. De todas maneras, tanto clientes como comerciantes deberán cumplir con todas las normas sanitarias dispuestas para evitar la propagación del virus. Que se permitan algunas actividades no significa que el riesgo del COVID-19 ya no exista. Por eso es que no se permitirán los paseos recreativos y se seguirá controlando el uso de tapabocas, como así también se harán multas a quienes no cumplan con estas disposiciones.

La cuarentena sigue, por lo menos hasta el domingo 24. Solo se flexibilizan algunas actividades y rubros comerciales. Esto no significa que la gente pueda salir de sus casas como si nada pasara. La pandemia está en su esplendor y en Cipolletti ya se cobró la vida de tres vecinos. Por eso, se pide cautela y responsabilidad social.

¿Qué rubros se reactivarán?

Son varios los rubros comerciales y las actividades que se reactivarán a partir de hoy. Una de ellas será la de personal de casas particulares, que podrán prestar tareas de lunes a viernes, entre las 9 y las 13; mientras que los jardineros y parquistas podrán trabajar lunes, miércoles y viernes, entre las 15 y 19. Entre los comercios habilitados se encuentran también las peluquerías y barberías, como así también todas las del rubro alimentario. A su vez, se reactivarán las obras públicas y privadas. Además, abrirán consultorios, farmacias y otros comercios vinculados con la salud, como así también minoristas tales marroquinerías, jugueterías, bicicleterías y colchonerías, entre otros.

