Con el paro vigente, el gobierno dio a conocer la asistencia y los nuevos sueldos de los docentes

“Quienes hayan realizado esta manifestación formal y no hayan adherido a la medida de fuerza, no verán afectada su liquidación de haberes. En tanto, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos ratificó el descuento de los días no trabajados por los y las docentes que se adhieran al paro de actividades”, agregó el comunicado.

Asistencia docentes

El aplicativo se habilita desde las 00.00 cada día que se realice una medida de fuerza, por lo que cada docente debe reiterar su voluntad de cumplir con el débito laboral en cada jornada de paro. Esto se hace ingresando a la sección “Trámites y Consultas” de la página institucional del Ministerio de Educación y Derechos Humanos (www.educacion.rionegro.gov.ar) para declarar su concurrencia o las causas justificadas de inasistencia.

“La utilización de esta funcionalidad disponible en la página del Ministerio, permite no afectar la liquidación salarial luego de que el gremio docente ratificara las medidas de fuerza, sin acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia”, argumentaron desde el gobierno respecto de su aplicación.

A esto, el ministro de Educación y Derechos Humanos, Pablo Núñez, manifestó: “Esta herramienta permite contar con información precisa no solamente de la cantidad de docentes que siguen cumpliendo en forma normal con sus tareas a pesar del paro, sino que además permite minimizar los errores en las liquidaciones de aquellos educadores que van a trabajar pero por problemas en la carga de información suministrada en las escuelas podrían llegar a tener algún descuento”.

Por otra parte, el funcionario hizo hincapié en el incremento de la cantidad de docentes que presta tareas en forma normal a pesar de la medida de fuerza del gremio “en el entendimiento que las y los estudiantes no pueden ser rehenes de una negociación salarial”. “Siempre apostamos al diálogo y fuimos mejorando las propuestas salariales en la medida de las posibilidades, con el gran objetivo de llegar a un acuerdo que permita a todos los chicos y chicas rionegrinos tener clases normalmente sin que se afecten sus derechos”, cerró.

Los docentes rionegrinos, entre los mejores pagos del país

Por otro lado, desde el gobierno rionegrino lanzaron un comunicado que manifiesta que con la propuesta salarial realizada (la cual culmina en agosto y fue rechazada por Unter), los docentes rionegrinos se ubicarían entre los “mejores pagos del país”.

“La propuesta salarial realizada a la UNTER en la última reunión paritaria, y que fuera rechazada por el gremio, ubica al salario docente rionegrino entre los cinco mejores del país, superando incluso el índice inflacionario informado oficialmente por los organismos competentes”, expresaron de forma oficial desde el ejecutivo rionegrino.

Puntualmente, el comunicado agrega que un cargo de maestro de grado de nivel primario con 0% de antigüedad (que recién inicia a trabajar) en enero 2023 cobró $131.400, mientras que en agosto 2023 con la propuesta efectuada cobraría $199.800.

En tanto, un cargo de maestro de jornada completa que recién inicia a trabajar 5% antigüedad (con la posibilidad de acceder al doble cargo), en enero 2023 recibió un salario de $216.590 y en Agosto 2023 cobraría $330.704.

Paritarias Unter 170223.jpg

Un cargo de director de escuela secundaria con 10 años de antigüedad en enero 2023 percibió $240.192 y en agosto 2023 cobraría $372.978.

Si estos valores se los computa con el promedio de antigüedad de la mayoría del sistema docente en la provincia (50%) los datos son los siguientes:

Maestro de grado 50% antigüedad en enero 2023 cobró $148.859 y en Agosto 2023 cobraría $231.444.

Un maestro de primaria de jornada completa con 50% de antigüedad en enero 2023 percibió $246.348 y en Agosto recibiría $375.019.

Un profesor/a de nivel superior con 30 horas semanales de dedicación y 50% de antigüedad en Enero 2023 recibió un salario de $254.517, que en Agosto de 2023 sería de $387.186 si se hubiera aceptado la propuesta gubernamental.

Unter

Un supervisor (máximo cargo de ascenso del escalafón docente) con 100% de antigüedad (la que tiene la mayoría de las supervisiones) en enero 2023 tuvo un sueldo de $344.638 y en Agosto cobraría $521.412.

Entre otros puntos, la propuesta salarial contempla el aumento del 100% en las asignaciones familiares y del 100% en el concepto de movilidad docente.

“Aproximadamente el 50% de la totalidad de los docentes de la provincia tiene un adicional por ubicación que oscila entre un 20%, 40% y 80% de incremento de acuerdo a la ubicación del establecimiento escolar”, cerró el escrito.