Con dos goles de Cabral, Cipo logró una gran victoria que lo mete en la pelea

Christian Lovrincevich repitió el once titular que venía de ganarle a Sansinena el miércoles en La Visera y su equipo hizo un buen partido para sumar tres unidades fundamentales en la pelea por llegar a la próxima instancia.

En la acción previa al gol, Mariano McCoubrey sufrió un golpe del que no se pudo recuperar y fue reemplazado cuando apenas iban 6' de partido.

Liniers lastimó con la pelota parada porque otro envío de Bulgarelli fue cabeceado por Mauro Martínez y Ferrario evitó la segunda caída de su arco.

image.png

Manuel Berra, clave para Cipolletti. Fotos: La Nueva

Cipo respondió rápido con Fernando Pettinerolli, que cortó un balón perdido por el arquero y estuvo muy cerca del empate. La visita siguió buscando y Favio Cabral le pasó cerca al festejo con un cabezazo que Désima rechazó a un costado.

Hubo alguna zozobra en defensa para el Albinegro, aunque en situaciones de gol fue un duelo equilibrado. El equipo de Lovrincevich nunca bajó los brazos y llegó a la igualdad en cierre de la etapa inicial. Otra vez llegó por el costado de Damián Jara, que filtró el balón para Pettinerolli y el Rayo asistió a Favio Cabral, que se afirma como goleador del equipo definió para el 1-1.

En el arranque del complemento, el Capataz se acomodó mejor atrás y Cabral estuvo a punto de marcar el segundo tras una gran acción colectiva, pero su remate salió por arriba del travesaño.

image.png

Pettinerolli asistió a Cabral en el tanto del empate. Foto: La Nueva

Lovrincevich mandó a la cancha a Funes por Doello y Cipo no corrió grandes riesgos en defensa, pese a que Ezequiel Rodríguez se mostró visiblemente diezmado desde lo físico. Alex Díaz tuvo criterio para manejar el balón y el Capataz se plantó bien en el partido.

Cuando iban 27', el delantero de Cipo recibió el pelotazo de Leandro Wagner y construyó un golazo. Cabral se sacó de encima a su defensor y convirtió el segundo de su equipo con la precisión de los distintos.

Después de ponerse en ventaja, el DT siguió moviendo el banco para renovar energías y sostener el triunfo. Los últimos 20 minutos fueron un manojo de nervios por lo que implica ganar fuera de casa, pero Liniers no le generó situaciones nítidas para igualarlo.

Rubiano adicionó seis minutos y tanto Rodríguez como Manuel Berra terminaron con alguna molestia, pero Cipo selló una victoria heroica de la mano de su soldado del gol y se quiere meter en la pelea por clasificar.

posicipo.jpg

SÍNTESIS

Liniers: Facundo Désima; Mauro Martinez, Renzo Paparelli, Sebastián Leguiza, Nicolás Benavidez, Enrique Narvay, Gonzalo Bares, Alexis Bulgarelli, Alejo Roa; Mariano McCoubrey. DT: Claudio Graf.

Cipolletti: Rafael Ferrario; Damián Jara, Ezequiel Rodríguez, Elvis Hernández, Leandro Wagner; Fernando Petinerolli, Manolo Berra, Maximiliano Amarfil, Alex Díaz; Laureano Doello y Favio Cabral. DT: Christian Lovrincevich.

Goles: PT, 4 Leguiza (L), 43 Cabral (C). ST 27 Cabral (C).

Cambios: PT, 6 Stefano Zarantonello por McCoubrey (L). ST, 8 Julián Monteverde por Zarantonello (L), 16 Guillermo Funes por Doello (C), 31 Matías Sarraute y Gastón Ortíz por Narvay y Barez (L). 38 Ángel Prudencio y Luis Dezi por Pettinerolli y Cabral (C), 41 Ulises Ojeda por Díaz (C).

Árbitro: Cristian Rubiano

Estadio: Alejandro Pérez, Bahía Blanca.