En consonancia con la resolución municipal 738/2020, a partir de hoy muchas actividades y comercios vetados por el decreto nacional de necesidad y urgencia que inauguró en este país la cuarentena obligatoria, hoy pueden volver a trabajar bajo la modalidad de venta on line, con ventas telefónicas y en plataformas virtuales de comercio, como la de comproencipo.com.

Hay otra más ideada por emprendedores locales, que se llama estaenelsur.com.ar, que también ya está funcionando; y muestra la primera vidriera de negocios digitales en el Alto Valle, con todos los contactos para coordinar el pago y la entrega del producto o el servicio a la venta. Hay, por ejemplo, una tienda de regalos que redirige a los usuarios a sus redes sociales. Pilas para audífonos que llevan a domicilio o una perfumería que vende alcohol en gel, guantes y barbijos. Sólo por dar unos ejemplos. Hay que entrar en la página y chusmear la vidriera, categoría por categoría.

En cualquiera de estas plataformas virtuales, y las que puedan surgir en más, la venta de los comercios tiene que ser on line; y la entrega de los productos, a domicilio (en el horario de 9 a 19).

"Hoy empezamos a habilitar a los comercios que se anotaron para que puedan vender", indicó el funcionario municipal.

Comproencipo.com, la tienda virtual que desarrolló la Muni, muestra productos, los cuales pueden ser filtrados por precio y categoría, que son cinco: alimentos, construcción, salud, servicios y otros. Esta última categoría despliega un abanico diverso de productos, comenzando por los de bazar, hasta los textiles.

La Muni, además, cargó a la página una serie de tutoriales para vendedores, que explican por Youtube cómo utilizar la página a la hora de concretar una venta.

Tienda web

El asesoramiento es oportuno, por cuanto muchos comerciantes hasta ahora no tenían la inquietud o necesidad de trabajar sobre una plataforma web para sostener su negocio. Sin embargo, la pandemia fijó nuevas reglas y nuevos paradigmas.

"En este contexto no tienen mas remedio que sumarse a cualquier plataforma de venta on line. Considerando que esta situación de pandemia se va a prolongar, hay que buscar alternativas para seguir funcionando como sociedad; y la venta on line permite dinamizar la economía, con mínimo riesgos, evitando circular en grandes superficies y compartir el espacio con mucha gente", advirtió Regueiro.

Si bien reconoció que "el cambio cultura va a demandar un tiempo", al mismo tiempo sostuvo: "Es necesario que hagamos lo imposible para adecuarnos a las nuevas condiciones". Tanto es así para el vendedor que está acostumbrado al contacto personal con sus clientes, como los clientes que prefieren visitar los comercios para ver, tocar, oler o probar la mercadería que quieren comprar.

"Tenemos que transitar esta situación de la mejor manera posible", acotó el director de Innovación Tecnológica.

Ambas plataformas web son totalmente gratuitas para los comerciantes. Sólo necesitan estar registrados en Comercio y anotarse (no lo puede hacer el que vende de manera informal).

En la plataforma comproencipo.com ya se anotaron más de 100 vendedores. Pero muchos de ellos se inscribieron mal, por cuanto se anotaron con nombre y mail de los comercios, pero como compradores, en lugar de hacerlo en el perfil de vendedor. Atento a esta situación, Regueiro dijo que pedirán que se anoten bien por mail u otras vías de contacto, y les ofrecerán asesoramiento.

Si bien el desarrollo de la plataforma es del Municipio, aclaró que la intención es trabajar en conjunto con la Cámara local, para entrecruzar datos de comercios y potenciar todas las iniciativas.

"Nosotros queremos trabajar articulados con todo el mundo, compartir bases de datos y proponer, por ejemplo, que los comercios adheridos en una plataforma, a la vez tengan el link de la otra; y viceversa", comentó Regueiro.

En efecto, ya lo están haciendo con la aplicación municipal que elaboró la Muni, con antelación a la tienda virtual comproencipo.com. Recordemos que hace un tiempo ya que está funcionando una plataforma de delivery para los comercios cipoleños (comercio.cipolletti.gob.ar). "Estamos trabajando para vincular ambas plataformas; y si la Cámara (de Industria y Comercio) quiere, también lo podemos hacer con la otra (estaensur.com.ar). No hay problema", cerró.

