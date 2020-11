¿Cómo será el ciclo lectivo 2021 en Río Negro?

La ministra de Educación de Río Negro, Mercedes Jara Tracchia, dijo que en marzo empezarán las clases en toda la provincia bajo un sistema de semiprencialidad. Además, indicó que todos los estudiantes de séptimo grado pasarán al secundario hayan alcanzado o no los conocimientos mínimos requeridos. “El sistema virtual no fue un fracaso, se garantizó la continuidad”, afirmó.

En diálogo con LM Cipolletti, Tracchia contó que en esta etapa del año se encuentran trabajando en la evaluación, promoción y acreditación de todos los estudiantes de Río Negro, y que aún no se conoce la información real sobre el nivel de participación de los alumnos en las actividades escolares propuestas desde la virtualidad.

“Tenemos distintas situaciones de acuerdo a cómo están los estudiantes transitando su escolaridad. Niños y niñas del nivel acial pasarán directamente a primer grado porque el único cumplimiento que se exige es la edad. Para ellos ya se armó y publicó un trabajo de articulación para organizar ese primer grado articulado con nivel inicial. En el caso de los alumnos que terminan séptimo grado en diciembre tendrán una instancia de promoción y acreditación. Quienes no hayan aprobado allí, tendrán la posibilidad de acceder al período de trabajo en febrero junto con sus docentes para que puedan acompañar ese trayecto y finalizar el período de promoción y acreditación. En caso de no llegar a concluir con todos los saberes correspondientes, igual pasarán a primer año con una figura de promoción acompañada”, explicó la ministra.

Dijo que desde Educación se encuentran trabajando en el diseño de un sistema de acompañamiento en todo el nivel secundario para los chicos que lo necesiten.

“En el caso de estudiantes que están terminando la escuela secundaria en sus distintas modalidades tendrán también el espacio de acreditación y promoción en diciembre, y en febrero un espacio de trabajo con sus docentes, con nuevas instancias de promoción y acreditación. Si continúan adeudando los saberes, tendrán otra instancia en marzo. Luego tendrán que ir cumplimentando los espacios curriculares adeudados como cualquier otro estudiante que adeude materias”, relató la funcionaria.

Sobre el resto de los estudiantes que se encuentran en niveles de entre cursos, dijo que se está trabajando en la readecuación de contenidos, es decir trabajar en una unidad pedagógica 2020- 2021 para tener una continuidad académica.

“En todo este tiempo se realizaron informes evaluativos con las trayectorias de cada estudiante y su período de acreditación y promoción al finalizar la unidad pedagógica. Ese período se corre a diciembre 2021”, indicó Tracchia.

Consultada sobre el nivel de participación de los estudiantes durante la virtualidad, la funcionaria indicó que aún no lo tienen cuantificado debido a que no se tomaron las asistencias a las clases online. Afirmó que ese dato surgirá de las trayectorias estudiantiles que presente cada docente a fin de año.

“Si sabemos que hay muchos chicos que mantuvieron continuidad pedagógica, y eso estará asentado en sus informes de trayectoria. También sabemos que hay chicos que no la mantuvieron. Aún estamos terminando de cargar los informes y recién ahí sabremos el número exacto de quiénes son los estudiantes que no han podido o no han querido. Lo importante es saber que tenemos estudiantes que necesitaron trabajar durante la desvinculación. Tenemos un proyecto denominado Desafío de verano, para contactarnos con estos estudiantes y ver cómo vincularlos plenamente al sistema educativo el próximo año”, informó.

En 2021 vuelve la presencialidad a medias

Educación acondicionó aulas en un secundario y el sindicato de la fruta.

Mercedes Jara Tracchia contó que el próximo año se contará con una presencialidad en las aulas con una metodología de forma combinada. “Habrá alternancia entre presencialidad y virtualidad, para dar cumplimento al protocolo que se ha trabajado desde Nación y Provincia que exige mantener determinadas condiciones sanitarias. Esto implica tener que trabajar con menos cantidad de estudiantes en las aulas. Esperemos que las condiciones médico-sanitarias los permitan”, contó.

Sobre los resultados de la metodología implementada durante la pandemia, dijo que de ninguna manera se puede decir que el sistema fracasó.

“No puedo decir que el sistema fue un fracaso porque hubo continuidad estudiantil. Los estudiantes lo sostuvieron por más que nada reemplace a la educación presencial. Sabemos que la continuidad de la rutina y horarios todos los días no lo podíamos sostener en la no presencialidad. Fue un año muy difícil, por eso la continuidad es nuestra prioridad”, indicó la ministra rionegrina.

Tracchia agregó que durante los meses en que las escuelas estuvieron cerradas, se continuó con el plan de obra pública y que además se destinaron los fondos necesarios para la compra de insumos para la vuelta a clases.

“En la provincia no paramos nunca la obra pública, se invirtió mucho dinero para tener las escuelas en condiciones. El presupuesto ejecutado es muy importante del orden de los 1.400 millones de pesos. Se pudo comprar todos los elementos pertinentes para el Covid como alcohol en gel, toallas descartables, pedales, entre otros elementos, todos los necesarios para poder garantizar la prespecialidad en ambientes seguros”, afirmó.

Añadió que se hicieron las refacciones que se necesitaban en las escuelas, y que aún resta la instancia de verano para continuar con las inversiones para arreglos en todas las instituciones.