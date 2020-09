El Sindicato de Comercio de Cipolletti realizó una protesta en las puertas del supermercado Changomas del barrio Don Bosco para denunciar que en el local no se cumplió con el protocolo de coronavirus cuando un empleado presentó síntomas. Desde la empresa afirmaron que, desde el primer momento, los protocolos se cumplen, y que el empleado regresó a trabajar con el respaldo médico que hasta ese entonces no le habían detectado síntomas compatibles con la enfermedad.

El miércoles se confirmó un caso positivo de coronavirus en un empelado del supermercado. Según supimos, la semana pasada el trabajador se retiró comentando que había tenido un poco de fiebre en la noche anterior. La empresa a través del servicio médico le pide que se retire e ir a su domicilio para cumplir con el aislamiento preventivo. Pero el día sábado lo dejaron ingresar sin un alta medica ni constancia de salud, y el domingo a la noche comenzó con los síntomas propios de la enfermedad como falta de olfato y de gusto, y dolor de garganta”, explicó Luis Torres, secretario adjunto del sindicato de Comercio.

Agregó que fue hisopado y que este miércoles le dieron el resultado positivo para Covid-19.

Protesta en Chango Más Anahí Cárdena

“Nosotros estamos solicitando ala empresa, ante la rotura del protocolo, que cierren para que los trabajadores que tuvieron contacto estrecho puedan estar aislados, y desinfectar bien el local. Peor la empresa se negó”, informó el sindicalista.

Dijo que el reclamo es para que se conozca que “la empresa no cuida a los trabajadores y tampoco a los clientes que asisten al lugar para hacer sus compras”.

“Tuvieron a un trabajador sospechoso prestando servicio poniendo en riesgo a todos”, añadió Torres.

Protesta en Chango Más Anahí Cárdena

Juan Pablo Quiroga, Gerente de Relaciones Institucionales de la empresa, indicó a LM Cipolletti que en la noche del miércoles confirmaron el resultado y que la persona trabajó por última vez el domingo pasado, 6 de septiembre, cuando se lo aisló preventivamente por manifestar pérdida de olfato.

“Al día de hoy, la persona se encuentra en buen estado de salud bajo el seguimiento de los efectores del sistema de salud. Por protocolo, ni bien tomamos conocimiento de la situación, la sucursal fue fumigada de forma completa, se dio aviso a las autoridades competentes y se compartieron los certificados de fumigación como una declaración jurada junto con el detalle de técnicas de fumigación, productos empleados y fotos del procedimiento”, informó.

Según indicó Quiroga, el empleado ya había estado aislado preventivamente el jueves 3 de septiembre cuando informó que no se sentía bien porque había tomado frío.

“Tras una consulta al 109 se informa vía WhatsApp a nuestra médica laboral que puede retomar tareas porque no presentaba síntomas compatibles. No obstante, la doctora pide que consulte con su médico particular, a lo que el trabajador accede y nos comparte que él mismo ratificaba lo dicho por el operador de la línea 109: que no tenía síntomas y que podía volver a trabajar. Ante esta situación el sábado 5 regresó a su puesto, hasta el domingo, donde informa la pérdida olfato. Allí vuelve a ser aislado de forma preventiva”, indicó el gerente.

Desde le empresa indicaron que se revisaron las cámaras de seguridad para identificar posibles contactos estrechos, y encontraron sólo dos.

“Según el Ministerio de Salud de la Nación, son contactos estrechos aquellos por más de 10 minutos, a una distancia igual o menor a 2 metros. De este relevamiento surgen dos posibles contactos estrechos, los cuales fueron aislados hasta cumplir los 14 días”, afirmó Quiroga.

Agregó que Walmart, empresa cabecera de Changomas, es la única cadena de supermercados que, como parte de su política de transparencia, todas las semanas informa la evolución de casos de sus colaboradores y personal externo, y lo difunden a través de su página de internet.

“Todas las sucursales del país contemplan el uso de elementos de protección obligatorios, según el sector, como guantes de nitrilo, guantes de látex, máscaras de protección facial, gafas de protección, barbijos reutilizables, barbijos descartables, cofias y camisolines, entre otras. Sumado a toda la información relativa al caso, como los protocolos, están a disposición de las autoridades competentes”, agregó el gerente.