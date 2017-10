El pedido de revocatoria sólo puede realizarse en caso de mal desempeño de las actividades y debe estar avalado por el 2 por ciento de las personas registradas en el padrón electoral con el que fue electo el funcionario en 2015. En este caso, eran necesarias al menos 170 adhesiones y fueron recolectadas más de 350.

Sin embargo, los ediles oficialistas que revisaron la nota aseguran que existe un gran número de irregularidades y, según el intendente, la forma en la que fue entregada “es un desastre, una payasada que lamentablemente fue impulsada por el Deliberante, que marca su posicionamiento”.

El primer punto que perjudica el petitorio es que no cuenta con un encabezado en el que se explique qué es lo que se exige y cuáles son las razones porque la que se lleva a cabo la movilización. Además, afirmó que sólo está conformada por tres columnas -nombre y apellido, DNI y domicilio- pero que el apartado para la firma oficial es inexistente y que, sin ella, no debería tener efecto para transitar por el proceso burocrático.

Por otro lado, al menos tres familias se acercaron al edificio municipal para denunciar que fueron engañados para firmar. “Nos dijeron que era para que no cerrara una canchita de acá de Oro, para que los chicos no se queden sin lugar para jugar. Nosotros no firmamos para sacar a Lavín, confiamos en la palabra del comerciante que impulsó el pedido y nos mintió”, sentenció una vecina del barrio La Unión.

Lavín aseguró que hay un “claro trasfondo político” y apuntó a “tres comerciantes que no tienen habilitación por no cumplir los requisitos”.

Revocatoria

El proceso que seguirá el reclamo

La denuncia. Los vecinos cuestionan decisiones políticas (el desarrollo de algunas áreas en lugar de otras) y las sanciones a comercios ubicados en un loteo no habilitado. Afirman que hubo abuso de autoridad.

Cómo sigue el proceso. Si el Deliberante convalida las firmas, Lavín tendrá diez días hábiles para hacer su descargo. El proceso luego requiere el apoyo del 20% del padrón y si se consigue termina con un referéndum.