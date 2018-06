Comerciantes del Valle se juntan para levantar ventas

El panorama en que ha surgido la propuesta no es el mejor para la actividad comercial del país. Ayer, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dio a conocer una nueva caída en las ventas en todo el país. El rubro en la ciudad no escapa a las generales de la ley y, según la Cámara de Industria y Comercio (CIC), ha registrado un descenso también muy significativo, similar al nacional, y preocupante.

Sin embargo, los comerciantes locales no bajan los brazos y siguen apostando a revertir las tendencias. Confían en que la reactivación petrolera en Neuquén y las ventajas del dólar alto para la exportación frutícola acompañen las esperanzas y permitan, a base de mayor circulante, un repunte en las transacciones mercantiles.

A ello apuesta Mariano Cristina, integrante de la nueva comisión de Estrategia y Desarrollo Comercial de la CIC, quien viene manteniendo conversaciones con dirigentes de las cámaras de Plottier, Centenario y Cinco Saltos para plasmar distintas acciones en conjunto para potenciar las ventas.

El arco de ciudades que rodean a Neuquén tiene mucho para ofrecer al público, que si hoy mismo puede optar por hacer sus compras en su lugar de residencia a futuro tendrá, en determinadas fechas a partir de julio, más oportunidades para disfrutar de vidrieras convenientemente preparadas y, lo que es fundamental, de precios interesantes para diversos productos.

La coordinación de iniciativas se reforzará también vía internet y permitirá crear un circuito en variedad, calidad y monto de las mercancías, que podrá ser una alternativa a la poderosa capital neuquina.

4,8% cayeron las ventas en el país, según cifras de la CAME.

La entidad nacional que nuclea a pequeñas y medianas empresas dio a conocer los resultados de mayo. La cámara de comercio cipoleña estimó que en la ciudad hubo una baja de igual nivel.

