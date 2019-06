"Somos todos vecinos de la ciudad de Cipolletti, esto es una contienda electoral, no es la muerte de nadie", agregó.

Por otra parte, el candidato de Juntos se mostró sorprendido por el apoyo y el respaldo que recibió en las últimas horas: "He recibido muchos mensajes de amigos y compañeros dándome ánimo. Uno no esta acostumbrado a ser la cabeza de un proyecto, nunca me imagine que iba a ser tal el apoyo, me emociona mucho".

Finalmente, Di Tella contó que luego de votar irá a su casa junto a su familia para disfrutar del asado de todos los domingos y que, más tarde, esperará los resultados en el local de campaña ubicado en calle Paraguay junto a todo el equipo de trabajo.

