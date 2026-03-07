Ya comenzó la fiesta de La Corrida: quiénes conducen la transmi del streaming oficial

Las calles céntricas ya se visten de fiesta por el gran evento que convoca a más de 20 mil participantes.

Ya arrancó la gran fiesta cipoleña, La Corrida de Cipolletti, que en su 40º edición convoca a más de 22 mil personas en la prueba participativa y más de mil atletas en la categoría competitiva de 10 kilómetros.

Esto confirma el crecimiento sostenido del evento que se convirtió en una marca registrada de la ciudad. Además, de la destacada participación de atletas nacionales e internacionales que llegaron a la ciudad para mejorar su marca personal.

Las calles céntricas se empiezan a llenar de color y pasión, con familias enteras y gente de todas las edades disfrutando de la fiesta, que puede seguirse por el streaming oficial, el canal de youtube de la Municipalidad de Cipolletti.

La conducción está a cargo de la dupla que conforman el experimentado Edgardo Budnik y el joven Tomás Tesoniero.

Embed - Streaming oficial corrida de cipolletti 2026.

Pasadas las 19 arrancó el precalentamiento de cara a la prueba familiar.