Vuelta a clases en Cipolletti: entre retrasos y celebraciones del UPD

El regreso a clases en la provincia de Río Negro estuvo marcado por contrastes. Mientras muchos estudiantes retornaron a las aulas para dar inicio a un nuevo ciclo lectivo, algunas instituciones educativas de Cipolletti no pudieron comenzar a tiempo . La Escuela Primaria N° 294, la ESRN N° 161, la Escuela Especial N° 24 y la Escuela Especial N° 4 fueron algunas de las instituciones que, por diversas circunstancias, no lograron abrir sus puertas en la fecha prevista.

Las autoridades municipales y policiales habían anticipado controles especiales durante la madrugada del miércoles para evitar posibles disturbios o situaciones de riesgo. Hasta el momento, no trascendieron inconvenientes significativos, y desde el Hospital Dr. Pedro Moguillansky confirmaron a LM Cipolletti que no hubo ingresos a la guardia relacionados con el UPD .

Ante esta situación, una de las instituciones educativas de la ciudad tomó la decisión de postergar el inicio de clases para los estudiantes de quinto año hasta el jueves 6 de marzo. A través de un comunicado, el equipo directivo informó sobre el nuevo cronograma y emitió un llamado a la responsabilidad. "Mañana jueves 6 de marzo comienzan las clases nuestros estudiantes de 5to año. Turno mañana ingresan a las 9 y turno tarde a las 14:30. Los profesores planificaron hermosas actividades para esperarlos en su primer día", anunciaron.

No obstante, el comunicado también alertó sobre las posibles consecuencias del UPD y estableció lineamientos para aquellos estudiantes que no estuvieran en condiciones de asistir. "Lamentablemente, a veces estos festejos traen un desmedido consumo de alcohol que puede poner en riesgo a los estudiantes. Por este motivo, instamos a ser responsables y, en caso de no estar en condiciones, quedarse en casa. Si están en la escuela, procederemos a llamar a cada familia para que retire a su hijo, asegurando la contención necesaria. De no encontrar respuesta, llamaremos al centro de salud de la ciudad", advirtieron.

Este tipo de medidas reflejan la preocupación creciente en torno al UPD y sus implicancias en la salud y seguridad de los jóvenes. Aunque en la ciudad la celebración transcurrió sin mayores incidentes, el debate sobre los límites y responsabilidades en estas festividades sigue abierto en toda la comunidad educativa.

Mientras tanto, cientos de estudiantes ya transitan el nuevo ciclo lectivo, aunque algunos debieron postergar su inicio debido a problemas estructurales en ciertos colegios. El gremio docente UNTER denunció que aún existen problemas estructurales en otros edificios escolares de la ciudad.