Video: Integran a nene con autismo a un picadito en popular plaza y le alegran el día

"Cuesta que lo integren, por eso se valora tanto lo de la plaza"

Agregó, con sinceridad y crudeza, que "cuesta que lo integren", por eso "se valora más esto que sucedió en la placita". "No solo lo dejaron jugar, también lo alentaron, lo integraron como uno más y volvió con una alegría tremenda a casa. Lo digo como algo sorprendente porque no nos pasa seguido eso y para mí fue muy especial"

Niños le alegran el día a un chico con autismo.mp4

Al autismo se lo llama trastorno de espectro porque las personas con TEA pueden tener diferentes síntomas. Uno muy común es que lo afecten los ruidos, sin embargo, esto no es un impedimento para que Vittorio disfrute de ir a una canchita para pasar un rato agradable.

"Nosotros vamos recorriendo plazas para que él pueda socializar y jugar. Siempre lo reciben los chicos grandes y lo invitan a jugar como ocurrió hoy, lo integraron de inmediato", dijo Mariana en declaraciones al colega Miguel Parra.

“El autista no es un monstruo”

La madre agregó que deben sortear muchos obstáculos a diario en una sociedad que a pesar de los avances por momentos sigue haciendo agua en materia inclusión o no brinda las respuestas suficientes…

“Vittorio tiene sus crisis y vamos buscando amigos nuevos…. Recorriendo plazas para que pueda sociabilizar y no se quede encerrado en casa. Para protegerlo, tratamos de ir a donde no lo miren diferente… Hay que concientizar que el autista no es un monstruo”, reflexionó la mujer, ahora en declaraciones a LM Cipolletti.

“Estábamos en los juegos, le llamó la atención la pelota, corrió para la canchita y encontró contención. Los chicos lo miraban y le preguntaban ¿querés jugar?, ¿cómo te llamás? Les dijo que sí y se armó el picadito. A uno le pedí que le hable más fuerte, le conté que tiene la condición y anduvo todo bárbaro”, amplió la mamá sumamente agradecida.

La alegría interminable del nene con autismo

“Estaba chocho. De regreso veníamos por la calle, hicimos un video que se lo mandamos a la tía y él le contaba emocionado que había jugado al fútbol. Vino re feliz para casa”, confió Mariana.

Recordó que al colegio Fátima “va unas horas reducidas, a veces lo sufre... Todo pasa por el amor, entender que él siente distinto…”.

Cada vez que se mueve bruscamente una silla o un banco en el colegio es una pesadilla para Vittorio pues padece una hipersensibilidad auditiva. El año pasado su madre y un grupo de padres iniciaron una campaña para recolectar pelotitas de tenis en desuso a fin de silenciar las sillas.

Pero lamentablemente y pese a la solidaridad de la gente la iniciativa no prosperó. “Lo de las pelotitas de tenis la gente se copó junto mucho y lo agradecemos pero el seguro de la escuela no se hacía cargo si un nene se resbalaba con la pelota, así que desistió… La escuela es ruidosa. Me llaman para que lo vaya a buscar porque tuvo alguna crisis o no soportó los ruidos, pero seguimos esperando que le quitan barreras…”, lanzó.

Por lo pronto, el nene se divirtió con sus nuevos amigos de la plaza y hasta hizo un gol. La victoria de Vittorio…