Ultimátum: dueños limpian baldíos y veredas o lo hace el municipio, pero cobra con multa

La medida ya se está implementando. Desde el municipio de la vecina ciudad advirtieron que las multas pueden alcanzar montos millonarios.

Los vecinos de Fernández Oro que posean terrenos baldíos con yuyos o suciedad deberán desmalezarlos y limpiarlos , caso contrario el trabajo l o realizará el municipio con maquinaria y personal propio, pero con costo al propietario más una multa.

La medida fue anunciada el año pasado por el intendente Gustavo Amati , pero ahora se oficializó recientemente con la publicación de una Resolución en el Boletín Oficial local y el provincial.

El aviso indica que los propietarios de los lotes iban a ser notificados de la obligatoriedad de sanearlos. La medida incluye también los frentes de veredas.

Desmalezamiento Oro 4

Se advierte que en caso de no cumplir lo establecido en un plazo de 10 días corridos desde la última publicación de la medida, el municipio quedará habilitado para concretar la tarea “de manera compulsiva”.

En esos casos el titular será imputado a abonar el costo del servicio, equivalente al 75% del pago anual por tasas por servicios retributivos. La Resolución fue firmada por la Secretaría de Hacienda y Administración, Mónica Bandieri y el jefe comunal.

Comenzó el operativo

En el transcurso de las últimas semanas comenzaron con los desmalezamientos compulsivos de lotes privados en distintos puntos de la vecina ciudad. Hubo un operativo en el barrio Casa Majou.

Fuentes de la comuna destacaron que debido “a la gran cantidad de denuncias, la Dirección de Inspectoría General y Medio Ambiente trabaja en conjunto con la Secretaría de Servicios Públicos”.

“Les pedimos a los vecinos y vecinas que desmalecen sus terrenos a tiempo, para evitar sanciones, cuidar la higiene urbana y prevenir plagas”, destacaron en un parte de prensa.

En Cipolletti ya se aplica

La medida que resolvió el jefe comunal orense es similar a la aplicada en Cipolletti, donde también se advirtió que las multas pueden costar montos millonarios.

En el caso en que el municipio proceda a la limpieza de las propiedades el municipio se les labra un acta contravencional que se le sumará a las boletas de tasas.

La multa se define por la dimensión del lote y de acuerdo al valor de la SAM -Sanción Administrativa Municipal- que está atado al precio del litro de nafta super de la estación de servicios YPF de la Automóvil Club Argentino local, que actualmente supera los 1400 pesos. Mientras las multas van desde los 150 a los 2.500 SAM, por lo que los montos pueden ser onerosos.

El pedido de las autoridades de mantener aseados los inmuebles no solo responde a una cuestión estética, sino también a la seguridad de los vecinos y la higiene de los espacios públicos y privados. Se destaca que el desmalezamiento constante permite evitar la proliferación de insectos, que se produzcan hechos de inseguridad, incendios y microbasurales.