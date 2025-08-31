Tormenta de Santa Rosa: qué pasa con las lluvias este domingo en el Alto Valle

Se espera un día gris, con máxima de 11 grados y ráfagas de viento. Por la madrugada hubo lluvias débiles. ¿La tormenta ya pasó?

El Alto Valle amaneció este domingo con cielo cubierto y temperaturas frescas, tras un sábado atravesado por lluvias persistentes que afectaron a gran parte de la región por la tradicional Tormenta de Santa Rosa . La duda que tiene muchos es si seguirá lloviendo, ya que por la madrugada se registraron precipitaciones débiles.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para hoy se prevé una mínima de 4 °C y una máxima de 11 °C, con cielo nublado durante toda la jornada. La probabilidad de precipitaciones es casi nula (0-10%) y el viento soplará del sector sureste a suroeste, entre 13 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h en la mañana.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de cuencas (AIC) también anticipa un día cubierto, con temperaturas similares y ráfagas que llegarían hasta los 61 km/h en horas de la noche, lo que podría sentirse en la capital y alrededores. Lo que se señala en el pronóstico es que no habrá lluvias.

Es que este último sábado estuvo marcado por la llegada de la tormenta de Santa Rosa en gran parte del país, con fuertes lluvias en Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y el norte patagónico. En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, el sábado se vivió con precipitaciones intermitentes y persistentes, acompañadas de ráfagas de viento y descenso de la temperatura.

Cómo sigue el pronóstico en la semana

El panorama mejora a partir del lunes: la AIC pronostica un ascenso de la temperatura con máxima de 18 °C, cielo parcialmente nublado y vientos intensos del sector oeste, con ráfagas que podrían superar los 65 km/h.

Con esto, se da por finalizado el episodio de inestabilidad asociado a la tormenta de Santa Rosa, dejando paso a condiciones más estables aunque con aire ventoso típico de la transición hacia septiembre.

Lluvias y nevadas en la Cordillera

La zona cordillerana rionegrina vivirá un domingo con cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre -2 y 10º, vientos leves y sin precipitaciones a la vista.

Sin embargo a partir del lunes el panorama cambiará, porque el SMN anuncia que hasta el miércoles se registrarán lluvias y nevadas tanto en la región de San Carlos de Bariloche como en El Bolsón. A partir del jueves el clima mejorará, con períodos soleados, aunque continuarán las bajas temperaturas.

En la Línea Sur continuará el cielo encapotado, con temperaturas bajo cero durante la mañana. El lunes aumentará la intensidad del viento, con ráfagas de hasta 50 km/h. Mientras que el miércoles se anticipan nevadas durante toda la jornada.

En la Costa Atlántica, tanto en San Antonio, Las Grutas y Viedma, la semana arrancará con lloviznas que persistirán durante todo el día. El lunes habrá un descanso de las precipitaciones, que volverán el martes y miércoles.

Finalmente en el Valle Medio, el domingo cerrará con lluvias aisladas en Choele Choel y en Río Colorado. El resto de la semana continuará nublado con algunos chaparrones el miércoles. Sobre el fin de semana se esperan días soleados.