Se vienen días de calor extremo, los consejos para evitar complicaciones de salud

La AIC anticipó máximas de hasta 40° en Cipolletti y el resto del Alto Valle hasta el fin de semana. Se esperan tormentas.

La temperatura irá en aumento hasta el viernes. Se vienen días de calor y hay que tomar precauciones.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó el inicio de otra ola de calor en Cipolletti y gran parte de río Negro. Serán días soleados y de altas temperaturas hasta el fin de semana, cuando se esperan lluvias y descenso de la temperatura en toda la región.

Este martes se esperan 36 grados centígrados de máxima. El miércoles serán 37°C y el jueves, 38° y las primeras lluvias. La ola de calor tendrá su pico máximo el viernes, cuando se esperan 40°C.

Las altas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo: niños, personas mayores de 65 años, y con enfermedades crónicas. La Municipalidad de Cipolletti recomienda:

-Permanecer en espacios ventilados.

-Consumí dos litros de agua por día.

-Usa ropa liviana.

-Utilizar gorra o visera, y protector solar.

-Evita las comidas pesadas e incluí a la dieta frutas y verduras.

-Evita el ejercicio físico al sol entre las 11 y las 18. Tampoco tomes sol en ese horario

-Mantenerse en lugares frescos.

-No tomar bebidas con alcohol en exceso, bebidas con cafeína o con demasiada azúcar

-Protege a tu familia, sobre todo a niños y a adultos mayores-Cuidar el agua. No la desperdicies.

Golpes de calor

Ante el incremento súbito de la temperatura corporal por exposición prolongada a las altas temperaturas ambientales, se solicita prestar atención a los siguientes signos:

-Enrojecimiento y sequedad en la piel.

-Sudoración excesiva y posterior falta de sudor.

-Náuseas. Pulso rápido.

-Mareos. Confusión.

-Fiebre con temperatura de más de 39.4°C.

-Dolor de cabeza y convulsiones.

-Falta de aire o problemas para respirar.

-Pérdida del conocimiento.

Piden cuidar el agua durante la ola de calor

A través de Aguas Rionegrinas se pidió a los vecinos reforzar el uso responsable del agua potable durante las jornadas de altas temperaturas, para asegurar que el servicio llegue de manera equitativa a todos los hogares y esté disponible cuando más se lo necesita.

En estos días de calor intenso, es importante priorizar el consumo esencial: hidratación, higiene personal y necesidades básicas del hogar.

Por eso, se sugiere evitar el riego excesivo, el lavado de veredas o el llenado de piletas, sobre todo en los horarios de mayor consumo.

El uso responsable del agua es una tarea compartida y permite atravesar mejor esta temporada de altas temperaturas, cuidando un recurso tan valioso para toda la comunidad.

Ante dudas, consultas o inconvenientes, comunicarse por WhatsApp al 2920 402808 o al 0800 gratuito 999 24827.

Ante cualquier emergencia comunicarse con la Central de Emergencias al 109.