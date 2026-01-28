Se cortó la luz en el centro de Cipolletti: qué se sabe del incidente

La interrupción del servicio comenzó a las 18.30 Desde Edersa confirmaron que las cuadrillas ya trabajan en el lugar.

El corte de luz comenzó a las 18.30 en el centro de la ciudad.

Este miércoles, el centro de Cipolletti y distintos barrios sufrieron un corte de luz . El incidente se registró durante la tarde y las cuadrillas de Edersa trabajan en el lugar para reponer el servicio.

Según detallaron desde la empresa distribuidora, el incidente comenzó a las 18.30 . "Está fuera de servicio alimentador Fernández Oro, en Cipolletti", confirmaron.

En ese sentido, aseguraron que todavía se desconoce el motivo que ocasionó el corte y el personal de Edersa trabaja en el lugar. " Las guardias operativas recorren las líneas en busca de la falla ", describieron.

Sobre las zonas afectadas, detallaron que la interrupción alcanza calle Fernández Oro, parte de zona centro, barrio San Pablo y sector aledaño. Hasta el momento, se desconoce el horario en el que se repondrá el servicio eléctrico.

Anunciaron cortes de luz en Cipolletti para este jueves

En uno de los días más calurosos del año, la empresa distribuidora de energía eléctrica Edersa informó que se ejecutarán cortes de luz en Cipolletti para este jueves. Confirmaron que varios barrios de la ciudad serán afectados. Además, anunciaron que habrá cortes en otras localidades de la región.

Desde la empresa confirmaron que la interrupción del servicio será por trabajos de ampliación, instalación de nuevo equipamiento y mantenimiento en redes de media tensión en distintos puntos de la provincia.

"Estas tareas permitirán mejorar la calidad, seguridad y previsibilidad del sistema eléctrico", destacaron desde Edersa.

En el caso de Cipolletti, las interrupciones del servicio se desarrollarán durante la mañana en distintas zonas. De 8.30 a 11, la interrupción se dará en Calle Venezuela, entre La Esmeralda y Naciones Unidas; Parte del barrio Villarino (calles Estrada, Newbery y Falucho); Parte del barrio Don Bosco (calles Colombia y Ecuador) y Panadería ubicada en Naciones Unidas y Venezuela.