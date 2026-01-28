Anuncian cortes de luz en Cipolletti para el día más caluroso del año

Desde Edersa informaron que habrá una interrupción del servicio este jueves, cuando se espera una máxima de 40°c. El corte también afectará a otras localidades.

En uno de los días más calurosos del año , la empresa distribuidora de energía eléctrica Edersa informó que se ejecutarán cortes de luz en Cipolletti para este jueves . Confirmaron que varios barrios de la ciudad serán afectados. Además, anunciaron que habrá cortes en otras localidades de la región.

Desde la empresa confirmaron que la interrupción del servicio será por trabajos de ampliación, instalación de nuevo equipamiento y mantenimiento en redes de media tensión en distintos puntos de la provincia.

Dónde serán los cortes de luz

En el caso de Cipolletti, las interrupciones del servicio se desarrollarán durante la mañana en distintas zonas. De 8.30 a 11, la interrupción se dará en Calle Venezuela, entre La Esmeralda y Naciones Unidas; Parte del barrio Villarino (calles Estrada, Newbery y Falucho); Parte del barrio Don Bosco (calles Colombia y Ecuador) y Panadería ubicada en Naciones Unidas y Venezuela.

Sin embargo, el corte no será solo en Cipolletti, sino que también afectará a General Roca, Villa Manzano, Jacobacci y San Antonio Oeste.

En General Roca, se llevarán a cabo tareas de mantenimiento en redes de media tensión y subestaciones transformadoras. Por este motivo, el servicio estará interrumpido de 9:30 a 12 en el sector comprendido en zona de Ruta Nacional 22, por las chacras 270, 271, 278, 279, 282, 281, 289 y 290.

En el caso de Villa Manzano, la interrupción comenzará a las 8 y se extenderá hasta las 11 en el Balneario Municipal y zona de chacras linderas incluyendo bomba de agua. También la zona próxima a Batería 4.

Mientras que en Ingeniero Jacobacci se desarrollará de 6 a 8 en sector comprendido por: Vías del ferrocarril; barrio Matadero, entre las calles Julia Giménez, Hornos y Pedro León; barrio FONAVI; área CET N° 26 y zonas aledañas.

Por último, en San Antonio Oeste el corte será 6 a 8 en el sector comprendido entre calles Sáenz Peña y Rivadavia desde Gral. Güemes hasta Pasaje Rossato, y Calle Gral. Güemes, entre Beschedt y Pellegrini.

"Solicitamos a los usuarios de los sectores alcanzados tomar las medidas necesarias", plantearon desde la empresa.

Ola de calor: las temperaturas récord que se esperan en Cipolletti

Según informó el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, el jueves será uno de los días más calurosos de la semana, con una máxima de 41°C, siendo uno de los récords desde que comenzó el año. El cielo continuaría inestable con probabilidad de lluvias. Sin embargo, para la noche se despejaría y las temperaturas podrían bajar unos 10°C.

Aunque el viernes todo continuaría en similares condiciones, con otra cifra récord. Se espera una máxima de 40°C. Aunque el clima será más inestable. Crecen las probabilidades de tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones. Además de que las ráfagas de viento podrían llegar hasta los 62 km/h. Ya para la noche, se mantienen las condiciones pero hay probabilidades de granizo.